Ulkig: Diese Stars spielen in dem neuen "Barbie"-Film mit!

Diese Promis verkörpern die Barbie-Charaktere! Am 20. Juli 2023 soll wohl die Verfilmung des Spielzeugklassikers auf die Kinoleinwände kommen. Es existieren zwar schon zahlreiche Animationsfilme und -serien über die Puppe, jedoch soll es sich dieses Mal um einen Realfilm handeln. Welche Handlungen in der romanischen Komödie genau stattfinden, wurde noch nicht bekannt gemacht. Doch jetzt wurde die Besetzung des Streifens veröffentlicht!

Wie bereits bekannt, wird Margot Robbie (32) die Hauptrolle der Standard Barbie übernehmen – Ryan Gosling (42) wird als Ken an ihrer Seite stehen. Doch auch die zahlreichen anderen Barbies und Kens werden durch echte Stars besetzt, wie der neue Trailer auf YouTube jetzt zeigt. Die Meerjungfrauen Barbie beispielsweise wird durch die Sängerin Dua Lipa (27) verkörpert – Sex Education-Star Emma Mackey (27) versetzt sich in die Rolle der Kultfigur, die den Nobelpreis in Physik gewonnen hat. Viele weitere Kens ohne besondere Eigenschaften werden zum Beispiel von Ncuti Gatwa (30), Simu Liu (33) und Michael Cera (34) neu interpretiert.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres verriet Margot in einem Gespräch für das Magazin Variety, was in dem Film zu sehen sein wird. "Ihr werdet einige Traumhäuser sehen. Und es wird alles sein, wovon die Fans jemals geträumt haben", plauderte sie aus. Glaubt ihr, der Film wird gut? Stimmt in unserer Umfrage ab!

