So schön strahlen die Stars bei den Elle Style Awards 2023!

Sie zeigen sich von ihrer besten Seite! Am Dienstag fanden nach sechs Jahren Pause die Elle Style Awards in London statt. Bei dem Event werden Preise an prägende Künstler, Schauspieler, Musiker und Designer aus verschiedenen Kategorien verliehen. Für die Award-Verleihung schmissen sich die Gewinner und weitere berühmte Gäste besonders in Schale. Promiflash hat für euch die coolsten Looks des Abends zusammengefasst...

Auf dem roten Teppich ganz vorne mit dabei: Florence Pugh (27). Die Schauspielerin wurde mit dem British-Icon-Award ausgezeichnet und nahm ihren Preis in einem edlen, transparenten Spitzenkleid entgegen. Ihre aktuell raspelkurzen Haare stylte sie sich wild nach oben. Auch Suki Waterhouse (31) nahm einen Preis mit nach Hause und begeisterte in einem stylishen Outfit: Die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin posierte in einem schwarzen Kleid aus durchsichtigem Glitzerstoff. Sex Education-Star Ncuti Gatwa (30) bekam den The-Modern-Pioneer-Award. Er erschien in einem lässigen Anzug, bestehend aus einem blau gemusterten Jackett, einer weiten Hose und einem weißen Hemd. Dazu kombinierte er eine rosa-blaue Krawatte und eine Sonnenbrille.

Außerdem war Romeo Beckhams Freundin Mia Regan (20) eingeladen. Die Beauty trug ein cremefarbenes Kleid mit Raffungen. Ihren Look rundete sie mit ultrahohen Heels, einer Netzstrumpfhose und einer coolen Hochsteckfrisur ab. "Don' Worry Darling"-Darstellerin Gemma Chan wählte ein Outfit in derselben Farbe: Sie bezauberte in einem bodenlangen Dress mit Spitzenverzierungen.

Getty Images Florence Pugh bei den Elle Style Awards 2023

Getty Images Ncuti Gatwa bei den Elle Style Awards 2023

Getty Images Mia Regan bei den Elle Style Awards 2023

