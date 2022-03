Kommt es bald zu einem Comeback? Nächstes Jahr feiert die Erfolgsserie Doctor Who ihren 60. Geburtstag! Ein Grund zur Freude aller Fans, die dem Spektakel bereits gespannt entgegenblicken. Sie stellen sich auch nach wie vor die Frage, wer der neue Doktor wird. Denn Jodie Whittaker (39), die als erste Frau jemals die Figur verkörperte, verließ die Serie nach drei Jahren. Bald könnten aber die ehemaligen Timelords David Tennant (50) und Matt Smith (39) zurückkehren!

Wie ein TV-Insider gegenüber The Sun berichtete, können die Fans weiterhin gespannt bleiben, denn das Jubiläum soll wohl gebührend zelebriert werden. "Die BBC wollte etwas Einzigartiges, um sechs Jahrzehnte 'Doctor Who' zu feiern", verriet die Quelle. Demnach soll der ehemalige Produzent Russell T. Davies wieder mit an Bord sein, der sich an das 20-jährige Jubiläum von 1983 orientiere. In diesem kamen die letzten fünf Doktoren zusammen – und das soll wohl auch nun wieder geschehen. Somit dürften David und Matt höchstwahrscheinlich mit dabei sein!

Die Serienjunkies müssen sich jedenfalls noch etwas gedulden, ehe sie Gewissheit haben. Ob David überhaupt genug Zeit hat, um wieder als zeitreisender Protagonist aktiv zu werden? Der ehemalige Harry Potter-Star ist nämlich fünffacher Vater und dürfte somit einiges um die Ohren haben! Immerhin kann er sich dabei auf die tatkräftige Unterstützung von seiner Ehefrau Georgia verlassen.

Getty Images Jodie Whittaker im Januar 2020 in New York

Getty Images Matt Smith beim Film Festival in Venedig

Backgrid David und Georgia Tennant im November 2019

