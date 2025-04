Alan Cumming spricht offen über seine Queerness

Alan Cumming (60) hat in einem Interview offen über seine Sexualität gesprochen und dabei unterstrichen, wie wichtig es ihm sei, sich selbst klar zu definieren. Der Schauspieler, der sich bereits 1998 öffentlich zu seiner Bisexualität bekannt hatte, ist seit 2007 mit dem Künstler Grant Shaffer verheiratet. Zuvor war er mit der Schauspielerin Saffron Burrows (52) liiert und acht Jahre lang mit Hilary Lyon verheiratet. "Meine Sexualität und die der meisten Menschen ist grau", erklärt der Star auf seiner Website und ergänzt laut BuzzFeed nun: "Ich habe meine Anziehung zu Frauen nie verloren." Er stellt klar, bisexuell zu sein, auch wenn er oft fälschlicherweise als homosexuell bezeichnet wird. Frustriert sei er allerdings nicht davon, wenn jemand die falsche Begrifflichkeit benutzt: "Das lasse ich auf sich beruhen."

Im Gespräch mit dem Newsportal erzählt Alan, dass er den Begriff "queer" besonders bevorzuge, da dieser weiter gefasst sei und nicht nur auf sexuelle Handlungen reduziert werde: "Es geht dabei nicht nur um das, was im Schlafzimmer passiert. Es ist auch eine gewisse Lebenseinstellung." Besonders stolz sei er darauf, wie divers die Show "The Traitors" sei, die er moderiert: "Es ist eine sehr queere Show. Ich bin im Zentrum mit meinen verrückten Outfits, und zwei der Gewinner dieses Jahres sind ebenfalls queere Menschen." Der Schauspieler betont, dass er sich aktiv für mehr Repräsentation in der Sendung eingesetzt habe. Gerade in einer Zeit, in der die LGBTQ+-Gemeinschaft in den USA unter diskriminierenden Gesetzen und Einstellungen leide, empfinde er die Sichtbarkeit von queeren Menschen und Transpersonen als "positives Signal".

Alan, der vielen aus "X-Men 2" bekannt ist und demnächst eine Gastrolle bei Doctor Who haben wird, hat bereits in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in sein Leben und seine Einstellung gegeben. Neben seiner Schauspielkarriere ist er auch als Autor aktiv und veröffentlicht auf seiner Website Texte, in denen er über persönliche Themen spricht. Dort beschreibt er sich als jemanden mit "gesundem sexuellen Appetit und einer gesunden Fantasie". Mit seinen Ehen und Beziehungen geht Alan meist diskret um, macht jedoch eines stets deutlich: Für ihn spielt das Geschlecht bei der Liebe keine ausschlaggebende Rolle.

Getty Images Schauspieler Alan Cumming im Oktober 2019

Getty Images Alan Cumming bei einem Filmfestival in Georgia

