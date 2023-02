Katie Holmes und weitere Stars bei Fashionshow in New York!

Ein großes Staraufgebot in New York City! Wenn die neusten Designerstücke von Louis Vuitton, Gucci oder Chanel auf den Laufstegen präsentiert werden, möchten das viele Promis in der Regel nicht verpassen. Nun lud der erfolgreiche Modemacher Michael Kors zu seiner Fashionshow ein und lockte damit so einige bekannte Gesichter in die Zuschauerreihen. Diese Stars besuchten die Modenschau im Big Apple!

Wie Just Jared berichtet, ließen sich Grey's Anatomy-Bekanntheit Ellen Pompeo (53), Schauspielerin Katie Holmes (44), It-Girl Nicky Hilton Rothschild (39) und The Real Housewives of Beverly Hills-Star Lisa Rinna das Spektakel nicht entgehen. Zudem waren auch Glee-Star Lea Michele (36), Film-Darsteller Alan Cumming (58) sowie Heidi Klums (49) Tochter Leni (18) anwesend. Wer im Rahmen eines bedeutenden Fashion-Events natürlich auch nicht fehlen durfte: Vogue-Chefin Anna Wintour (73).

Ob auch Vanessa Kunz dabei war? Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin war im Rahmen der New York Fashion Week bei der Show des deutschen Designers Samuel Gärtner. Die Beauty fiel im vergangenen Jahr vor allem durch ihre stechend blauen Haare auf – mit diesen kommt sie in der Modewelt wohl gut an.

Ellen Pompeo und ihre Tochter Sienna während der Michael-Kors-Fashion-Show

Kathy Hochul und Anna Wintour während der Michael-Kors-Fashion-Show

Vanessa Kunz, GNTM-Kandidatin 2022

