So hart war Oscar-Auftritt mit Ryan Gosling für Ncuti Gatwa

Ncuti Gatwa (31) gab bei der "Graham Norton Show" ein überraschendes Detail zu seiner unvergesslichen Performance bei den diesjährigen Oscars preis. Gemeinsam mit Ryan Gosling (43) hatte der Schauspieler bei der Verleihung den ikonischen Barbie-Hit "I'm Just Ken" zum Besten gegeben. Der Oscar-Moment im März sorgte bereits damals für stehende Ovationen. Ncuti verriet nun, dass die intensive Vorbereitung und das Zusammenspiel mit Ryan zu den herausforderndsten und zugleich inspirierendsten Erlebnissen seiner bisherigen Karriere zählen: "Ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Es hat so viel Spaß gemacht. Wenn man sich den Auftritt anschaut, habe ich tatsächlich alle Bewegungen falsch gemacht, aber ich hatte eine Menge Spaß."

Die Performance sorgte weltweit für Schlagzeilen und Begeisterung bei den Fans. "Ryan Gosling hat bei seinem Auftritt bei den Oscars umgehauen. Der Moment des Abends" und "Das war wirklich das Beste, was ich das ganze Jahr über gesehen habe!", lauteten nur zwei der positiven Reaktionen auf X. Ein weiterer User zeigte sich enttäuscht: "Wie kann man sich diese Performance von 'I'm just Ken' ansehen und ihm nicht den Oscar geben?" Trotz seiner Nominierung durfte Ryan den Oscar in der Kategorie "Bester Filmsong" nämlich nicht mit nach Hause nehmen. Statt ihm gewannen Billie Eilish (22) und ihr Bruder Finneas mit ihrem Hit "What Was I Made For".

Ncuti wurde durch seine Rolle als Eric Effiong in der beliebten Netflix-Serie Sex Education einem breiten Publikum bekannt. Im "Barbie"-Film spielte er an der Seite von Stars wie Margot Robbie (34). Seit 2023 verkörpert er in der britischen Serie "Doctor Who" eine Inkarnation des Doktors. Ncuti ist der erste schwarze Darsteller in der Hauptrolle seit dem Beginn der Serie im Jahr 1963. Abseits der Leinwand engagiert er sich für verschiedene soziale Projekte und setzt sich für mehr Vielfalt und Repräsentation in der Filmindustrie ein.

Getty Images Ryan Gosling bei den Oscars 2024

Getty Images Ncuti Gatwa im September 2024

