Mikey Madison gewinnt den Oscar als beste Hauptdarstellerin

Am heutigen Abend werden in Hollywood zum 97. Mal die Oscars verliehen. Nun hat eine Schauspielerin einen ganz besonderen Grund zur Freude: Mikey Madison gewinnt den beliebten Goldjungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Rolle als Ani in "Anora"! Völlig überwältigt von ihrem Sieg richtet sie sich mit einer emotionalen Dankesrede an die Zuschauer: "Das ist unglaublich [...] Ich bin in Los Angeles aufgewachsen, aber Hollywood fühlte sich immer so weit weg an, deswegen ist es toll, hier zu sein. [...] Das ist ein wahr gewordener Traum, ich denke, ich werde es erst verstehen, wenn ich morgen aufwache."

Mit ihrem Sieg setzt sie sich gegen vier weitere Damen durch: Cynthia Erivo (38) galt durch ihre Darbietung der Elphaba in Wicked als eine der heißen Anwärterinnen für den begehrten Preis, ebenso wie Demi Moore (62) für "The Substance". Aber auch Fernanda Torres war für ihre Rolle in "I'm Still Here" nominiert. Ebenso hoffte Karla Sofía Gascón auf die Auszeichnung: Sie war die erste transsexuelle Schauspielerin, die in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert war.

Im vergangenen Jahr räumte Emma Stone (36) den Oscar ab. Sie war für ihre Rolle in "Poor Things" nominiert und setzte sich unter anderem gegen Carey Mulligan (39) und Annette Bening durch. Die Freude über ihren Sieg war groß – weshalb es auch nicht verwunderlich ist, dass sie in ihrer Dankesrede so emotional wurde, dass sie die Zuschauer zu Tränen rührte. "Der wichtigste Dank gilt meiner Tochter. [...] Ich liebe dich mehr als den ganzen Himmel, mein Mädchen!", betonte sie.

Getty Images Cynthia Erivo bei den Oscars 2025

Getty Images Emma Stone bei den Oscars 2024

