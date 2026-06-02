Thronfolger Prinz William beweist eine harte Hand im Palast

Nach außen hin gibt sich Prinz William (43) als bodenständiger Familienvater: Er macht den Schulweg mit seinen drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8), schwärmt öffentlich von seiner Frau Prinzessin Kate (44) und taucht als ganz normaler Fußballfan in der Menge auf – zuletzt beim Sieg von Aston Villa in der Europa League in Istanbul. Doch hinter den Kulissen des Palastes soll der 43-Jährige eine weitaus härtere Seite zeigen. Laut dem Königshaus-Biografen Andrew Lownie ist William derjenige, der die Fäden zieht – und das ganz besonders im Umgang mit dem Skandal um seinen Onkel Andrew Mountbatten-Windsor (66). Gegenüber der i Paper erklärte Lownie: "William zieht jetzt mehr die Fäden, da wir uns in dieser Übergangsphase befinden, in der er die Führung übernimmt."

Andrew Lownie ist Autor des Buches "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" und beschreibt William als jemanden mit einer "rücksichtslosen Ader", die ihn zu einem ausgezeichneten Menschenkenner mache. Während König Charles III. (77) in solchen Angelegenheiten als "sentimental" und zögerlich gelte, sei es William gewesen, der entschieden auf seinen Vater eingewirkt habe, um den Entzug von Andrews Titeln voranzutreiben. Auch der Rückzug des Herzogs von York aus seinen royalen Pflichten nach dem berühmten BBC-Newsnight-Interview im Jahr 2019 soll maßgeblich auf Williams Betreiben zurückgehen. Noch deutlicher wird dies in Tom Bowers (†86) Buch "Betrayal", das ebenfalls festhält, dass Charles wegen seines Zögerns in der Andrew-Affäre kritisiert wurde – und William schließlich eingreifen musste.

Wer glaubt, dass Williams Kurs ein neues Phänomen ist, täuscht sich: Bereits seit Jahren bereitet sich der Prinz von Wales systematisch auf seine künftige Rolle als König vor. Der Royals-Chefredakteur des Magazins Hello!, Emily Nash, sieht darin einen bewussten, "persönlichen" Ansatz. So gab William zuletzt ein emotionales Interview auf Heart FM, in dem er offen über den Alltag seiner Familie sprach und über die Krebserkrankung von Kate. Zudem hat er angekündigt, rund 20 Prozent des Herzogtums Cornwall innerhalb des nächsten Jahrzehnts zu verkaufen – ein Herzogtum, das ihm im vergangenen Jahr einen Gewinn von knapp 26 Millionen Euro einbrachte. Nash kommentierte: "William scheint entschlossen, es neu zu erfinden – und mit der Zeit die Monarchie selbst."

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte, 2024

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz William und Prinz Andrew