Josh Duggar wurde in medizinisches Spezialgefängnis verlegt

Realitystar Josh Duggar (38), der einst mit "19 Kids and Counting" bekannt wurde, ist innerhalb des US-Bundesgefängnissystems überraschend verlegt worden und sitzt nun im Federal Medical Center in Fort Worth im Bundesstaat Texas. Zuvor hatte der 36-Jährige, dessen Strafe vor wenigen Wochen nochmals verschärft wurde, seit Juni 2022 in der Einrichtung FCI Seagoville eingesessen. Wie das Gefängnisbüro der USA offiziell bestätigte, erfolgte sein Transfer bereits am 29. Mai. Warum Josh jetzt so plötzlich an den neuen Standort gebracht wurde, behalten die Behörden laut TMZ aus Sicherheitsgründen für sich.

Klar ist allerdings, dass es sich bei dem neuen Gefängnis um ein hochspezialisiertes Bundeszentrum handelt, das auf die medizinische und psychische Betreuung von Häftlingen ausgerichtet ist. In dieser Sicherheitsanstalt erhalten alle Insassen laut Behördenangaben Zugang zu einer grundlegenden medizinischen, zahnärztlichen und psychischen Versorgung. Josh war im Dezember 2021 wegen des Empfangs und Besitzes von Kinderpornografie schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von rund zwölfeinhalb Jahren verurteilt worden. Während sich sein Sprecher und seine Familie bislang beharrlich in Schweigen hüllen und eine Anfrage von TMZ unbeantwortet ließen, spekulieren US-Medien bereits über ein prominentes Aufeinandertreffen im Trakt: In Fort Worth sitzt nämlich auch Joe Exotic (63), bekannt aus der Netflix-Dokuserie Tiger King, ein.

Joe, der mit bürgerlichem Namen Joe Maldonado heißt, verbüßt dort derzeit eine 21-jährige Haftstrafe wegen eines gescheiterten Auftragsmords an der Tierschützerin Carole Baskin (64) und kämpft hinter Gittern gegen Prostatakrebs. Ob die beiden TV-Gesichter im Gefängnisalltag tatsächlich aufeinandertreffen, bleibt unklar. Über Joshs aktuellen Gesundheitszustand dringt absolut nichts an die Öffentlichkeit, da sich weder seine Anwälte noch seine Großfamilie in jüngerer Vergangenheit zu seinem Zustand geäußert haben. Der einstige Fernsehliebling, dessen Leben jahrelang in der Dokumentation "19 Kids and Counting" von Millionen verfolgt wurde, muss sich nun unter völlig neuen Bedingungen in Texas arrangieren.

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Getty Images Polizeifoto von Josh Duggar, April 2021

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Imago Die Familie Duggar, 2004

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Imago Szene aus "Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness" mit Joe Exotic, Januar 2020