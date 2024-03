So emotional war Emma Stones Dankesrede bei den Oscars 2024

Die Oscarverleihung 2024 wird Emma Stone (35) wohl in Erinnerung bleiben. Mit ihrer Darbietung im Film "Poor Things" gewinnt die Schauspielerin die beliebte Auszeichnung als "Beste Hauptdarstellerin". Mit ihrer emotionalen Dankesrede rührt sie die Zuschauer zu Tränen. "Ich möchte meiner Mutter, meinem Bruder Spencer, meinem Vater und meinem Ehemann Dave (38) danken", beginnt sie ihre Rede. "Der wichtigste Dank gilt meiner Tochter", fährt sie sichtlich gerührt fort. "In drei Tagen feiert sie schon ihren dritten Geburtstag", teilt Emma stolz dem Publikum mit. "Sie hat unser Leben verwandelt", gesteht sie. Mit Tränen in den Augen richtet sie diese emotionalen Worte zum Abschluss an ihre Tochter: "Ich liebe dich mehr als den ganzen Himmel, mein Mädchen!"

Im März 2021 hatten sich Emma und Dave über den süßen Familienzuwachs freuen dürfen. Der Comedian und die Schauspielerin sind seither stolze Eltern ihrer kleinen Tochter Louise Jean McCary (2). In den sozialen Medien freuen sich die Fans über den seltenen privaten Einblick in Emmas Laudatio. "Das war eine wunderschöne Rede! Die Worte an Lily waren so unfassbar süß", schwärmt ein Nutzer auf X. "Was für ein schöner Mutter-Tochter-Moment", schreibt ein weiterer User begeistert.

Emmas Rede sorgte jedoch nicht nur für Tränen, sondern auch für einige Lacher! Mit einem eingerissenen Kleid betritt sie die Bühne der beliebten Preisverleihung. Doch anstatt sich von diesem Fashion-Fauxpas aus dem Konzept bringen zu lassen, geht die Schauspielerin charmant und authentisch damit um. Beim Mittanzen von Ryan Goslings (43) Oscar-Performance sei das Missgeschick geschehen. "Mein Kleid ist gerissen. Ich glaube, es ist während 'I'm Just Ken' passiert. Ich bin mir ziemlich sicher", beginnt die "La La Land"-Darstellerin scherzend ihre Dankesrede.

Getty Images Emma Stone und Dave McCary bei den Oscars 2024

Getty Images Ryan Gosling bei den Oscars 2024

