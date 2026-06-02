Verraten: So heißt Oliver Sanne und Jil Rocks kleiner Sohn

Jetzt ist es raus: Oliver Sanne (39) und Jil Rock haben den Namen ihres kleinen Sohnes verraten. In einem Instagram-Video enthüllten der Realitystar und die Social-Media-Bekanntheit, dass ihr Baby auf den Namen Lio hört. Damit lüften die frischgebackenen Eltern das Geheimnis, auf das ihre Follower seit der Geburt des Kleinen sehnsüchtig gewartet haben – die hatten bisher nur den Anfangsbuchstaben "L." als Hinweis bekommen und waren zum Raten eingeladen worden.

Die Namenswahl hat dabei eine ganz besondere Bedeutung für das Paar. Jil erklärte dazu: "Unser kleiner Lio. Für viele Paare ist es wohl schwierig, einen Namen für ihr Baby zu finden, für uns war es innerhalb von 5 Sekunden klar (übrigens auch beim Mädchen!). Drei Buchstaben wie Jil und Oli. Und Oli und Lio sind die gleichen Buchstaben." Außerdem verriet sie, dass ihr Sohn noch einen zweiten Vornamen trägt, den die beiden jedoch für sich behalten möchten.

Das Geschlecht ihres Babys hatten die frischgebackenen Eltern erst gestern öffentlich gemacht. Dazu hatten sie ihre Follower mit einem Foto überrascht, auf dem Oliver das Neugeborene in einem blauen Strampler auf dem Rücken liegen hat. Dazu richtete der ehemalige Bachelor bewegende Worte direkt an seinen Sohn: "An unser kleines Wunder, 'L.' – Ich begrüße dich auf dieser Welt. Eine Welt, auf der ich dich von nun an jeden Tag begleiten, unterstützen, beschützen und lieben werde – auf allen Wegen, die vor dir liegen."

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Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock

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Instagram / jil.rock Baby Lio, Juni 2026

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Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne mit seinem Sohn, Juni 2026

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