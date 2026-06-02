Pietro Lombardis Urlaub mit Sohn Alessio fällt ins Wasser

Was eigentlich ein unvergessliches Vater-Sohn-Wochenende werden sollte, endete für Pietro Lombardi (33) in einer herben Enttäuschung. Der Sänger hatte alles akribisch geplant: Flüge und Hotel waren bereits gebucht, und er hatte sich sogar eine Genehmigung von der Schule seines Sohnes Alessio (10) besorgt, damit der Zehnjährige den Unterricht 40 Minuten früher verlassen durfte, um den Flieger nach Mallorca nicht zu verpassen. Denn der Musiker sollte dort im berühmten "Megapark" auftreten – und wollte seinen Großen einfach mitnehmen. Doch am vergangenen Freitagabend meldete sich der 33-Jährige bei seinen Instagram-Followern und musste verkünden: Der gemeinsame Trip ist geplatzt.

Was genau hinter dem geplatzten Plan steckt, ließ Pietro dabei bewusst offen. "Besser sage ich nichts. Dabei belassen wir es auch", erklärte er kryptisch und fügte hinzu: "Manchmal ist es besser, einfach zu schweigen." Für Alessios Betreuung rief er kurzerhand seine Ex Laura Maria Rypa (30) an und fragte, ob sie einspringen könne, damit Alessio das Wochenende mit seinen kleinen Brüdern verbringen könne. Laut dem dreifachen Vater sagte sie sofort Ja. Dafür zeigte er sich mehr als dankbar: "Sie hatte eigentlich was vor, hat alles abgesagt. Rechne ich ihr sehr hoch an. Ich bin sehr, sehr dankbar." Auch wenn er traurig sei, dass Alessio ihn nicht begleiten konnte, sehe er etwas Positives daran: "Jetzt verbringen die Geschwister die Zeit zusammen. Die ist noch viel wertvoller als die Zeit mit Papa, finde ich."

Schon vor ein paar Wochen hatte Pietro seinen Fans auf Instagram einen selten offenen Einblick gegeben. Damals wollte jemand wissen, ob er Alessio "überhaupt noch sieht". Seine Antwort klang eindeutig: "Klar, jede Woche. Plus jeden Tag FaceTime, telefonieren." Dass das heute so unkompliziert klappt, führte er auch auf Alessios eigenes Handy zurück: "Umso älter er wird, desto einfacher ist alles. Er hat sein eigenes Handy, kann anrufen, schreiben, alles wirklich super." Und dann wurde Pietro auch noch richtig emotional: "Mein kleines Baby ist einfach ein großer Junge geworden."

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen Leano (links) und Alessio (rechts)