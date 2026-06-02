Nach Trauung in London: Dua Lipa teilt süße Schnappschüsse

Das Versteckspiel hat endlich ein Ende: Popstar Dua Lipa (30) hat sich erstmals selbst nach ihrer Hochzeit mit Callum Turner (36) zu Wort gemeldet und das große Liebesglück offiziell gemacht. Die weltberühmte Sängerin bestätigte die Trauung mit dem Schauspieler über ihren Instagram-Kanal, nachdem das Paar am vergangenen Wochenende in London geheiratet hatte. Am 31. Mai gaben sich die beiden im Old Marylebone Town Hall bei einer wunderbar intimen Zeremonie das Jawort. Paparazzi hatten Dua und Callum bereits beim Verlassen des historischen Standesamts fotografiert, doch jetzt legte die Musikerin auf Social Media selbst nach und veröffentlichte eine Reihe privater Bilder von ihrem großen Tag. Dazu schrieb sie lediglich das Datum "31.05.2026" mit einem Herz.

Auf den neuen Fotos, die die Chartstürmerin auf der Plattform veröffentlichte, gewährt sie ihren Fans intime Einblicke in die standesamtliche Feier. Die Aufnahmen zeigen das frischgebackene Ehepaar überglücklich und absolut vertraut. Ganz überraschend kommt der Schritt in den Hafen der Ehe allerdings nicht: Schon im Jahr 2024 hatten gemeinsame Auftritte und ein funkelnder Ring an Duas Finger für heftige Spekulationen gesorgt, dass sich die Künstlerin und der "One Night Only"-Darsteller heimlich verlobt haben könnten. Offiziell bestätigten die Eheleute ihre Beziehungsschritte damals zwar nicht, doch der auffällige Klunker auf dem Ringfinger sorgte immer wieder für reichlich Gesprächsstoff bei Fans und Beobachtern.

Für Dua und Callum ist die Hochzeit nun der vorläufige Höhepunkt einer Liebe, die sie über lange Zeit eher leise und abseits des großen Rampenlichts gelebt haben. Bei der Zeremonie in London ging es nun ähnlich gediegen zu: Die beiden feierten im engen Kreis mit Familie und Freunden. Während die Sängerin in einem eleganten Couture-Look mit auffälligem Hut und Handschuhen strahlte, setzte der Schauspieler auf einen klassischen dunkelblauen Anzug – ein Look, der ihre verschiedenen Welten aus Musik und Film stilvoll zusammenbrachte. Seit ihren ersten gemeinsamen Auftritten wirken die beiden als vertrautes Team, das beruflichen Trubel und privates Glück klar voneinander trennt und besondere Momente lieber im kleinen Kreis genießt.

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dualipa Callum Turner und Dua Lipa kurz nach ihrer Trauung am 31. Mai in London

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Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa, April 2026

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025