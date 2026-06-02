Doppelmoral? Herzogin Meghan kritisierte einst Luxuskerzen

Herzogin Meghan (44) sorgt mit ihrem neuesten Business-Move für ordentlich Gesprächsstoff: Die frühere Schauspielerin verkauft mit ihrer Lifestyle-Marke As Ever in den USA nun edle Duftkerzen, die alles andere als Schnäppchen sind. Ein Vierer-Set der Signature Scent Collection kostet satte 256 Dollar (rund 220 Euro), ein Zweier-Set 128 Dollar (etwa 110 Euro), eine einzelne Kerze 64 Dollar (55 Euro). Das Brisante daran: In einem Interview-Clip aus dem Jahr 2016, der jetzt von Page Six wieder ausgegraben wurde, lästerte Meghan noch über Firmen, die Kerzen für 100 Dollar anbieten. Damals stellte sie ihren Lifestyle-Blog "The Tig" vor – und vertrat eine ganz andere Philosophie als heute.

In dem alten Video erklärte Meghan: "Es gibt keine 100-Dollar-Kerzen auf meiner Seite. Das ist so protzig." Vielmehr wolle sie auf ihrem Blog nur Dinge zeigen, die für ihre Leser tatsächlich erreichbar seien. "Ich möchte einfach Dinge dort haben, die du haben kannst. Und ich möchte Menschen ansprechen, die dieses Ethos verstehen", betonte sie weiter. "The Tig" habe sie daher so gestaltet, dass man sich die Dinge, die sie dort zeigt, auch leisten könne, erklärte sie im Clip. Nun setzt die Herzogin mit As Ever jedoch komplett auf Luxus. Ihre Duftkerzen kommen in aufwendig gestalteten Sets daher, inklusive Streichhölzern, und werden als besondere Signature-Düfte vermarktet. Kritiker werfen Meghan nun Doppelmoral vor. Die Unternehmerin, die derzeit auch wegen einer Beyoncé-SMS im Netz verspottet wird, äußerte sich bislang nicht zu dem wieder aufgetauchten Clip und ihren damaligen Aussagen.

Meghan startete As Ever im Jahr 2025, acht Jahre nach dem Ende ihres Blogs "The Tig". Gleichzeitig kehrte sie auf Instagram zurück und präsentierte ihre Produkte auch in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan". Nach zwei Staffeln sowie einem Weihnachtsspecial gab Netflix im März das Ende der Zusammenarbeit bekannt. Der Streamingdienst erklärte damals, es sei "von Anfang an beabsichtigt" gewesen, dass Meghan die Marke "in ein nächstes Kapitel" führen solle. Ob ihre Luxuskerzenkollektion tatsächlich erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Getty Images Herzogin Meghan im Cruising Yacht Club of Australia in Sydney, 17. April 2026

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem achten Hochzeitstag