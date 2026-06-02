Schönheits-OPs: So haben sich die Geissens verändert

Bei Familie Geiss hat mittlerweile jedes Mitglied mindestens einen Schönheitseingriff hinter sich. In ihrer Realityshow "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" sowie in der Spin-off-Serie "Davina & Shania – We Love Monaco" werden die Beauty-Verwandlungen der Familie thematisiert. Carmen Geiss (61) ist dabei wohl die mit den meisten Eingriffen: Die Unternehmerin ließ bei sich zuletzt 2025 ein sogenanntes Deep Plane Facelift sowie eine Halsstraffung vornehmen. Dazu kommen Linsen, die ihr in die Augen eingesetzt wurden, sowie eine Korrektur der Nasenscheidewand – ein Eingriff, mit dem sie die Folgen eines früheren Nasenbruchs minimieren ließ. Auch Botox, Hyaluron und Lippenbehandlungen gehören zu Carmens Beauty-Geschichte.

Ehemann Robert Geiss (62) zog 2026 mit seiner ersten weitreichenderen Schönheits-OP nach und ließ sich die Augenlider straffen sowie Tränensäcke entfernen. Bereits 2013 hatte er sich einer Haartransplantation unterzogen. Töchter Davina und Shania gingen ihren Eingriff gemeinsam an: Beide entschieden sich für eine Brustvergrößerung, wobei der Eingriff nicht ganz komplikationsfrei verlief. Davina hatte zudem bereits mit 21 Jahren eine Nasen-OP hinter sich gebracht.

Davina und Shania hatten gegenüber Bild erklärt, warum sie sich zu dem Schritt entschlossen hatten: "Wir haben beide abgenommen und dadurch auch viel Oberweite verloren. Deshalb haben wir uns nicht mehr so wohlgefühlt." Zudem betonten die Schwestern, dass ihre Entscheidung unabhängig von ihrer Mutter getroffen worden sei – auch wenn Carmen selbst eine lange Geschichte mit Brust-OPs hat. Ihre erste Brustvergrößerung ließ sie sich bereits mit 22 Jahren vornehmen, weitere Eingriffe folgten unter anderem nach den Geburten ihrer beiden Töchter.

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Getty Images Shania Geiss und Davina Geiss beim Screening von "Das Geträumte Abenteuer" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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carmengeiss Carmen und Robert Geiss im Mai 2026

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RTLZWEI Shania Geiss in "Davina & Shania - We love Monaco"