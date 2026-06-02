Stefanie Giesinger kommentiert Kuss von Ex mit Toni Garrn

Stefanie Giesinger (29) hat jetzt auf das neue Liebesglück ihres Ex-Partners Jeremy Steeb reagiert. Der Unternehmensberater wurde kürzlich bei den French Open in Paris an der Seite von Topmodel Toni Garrn (33) gesichtet – die beiden zeigten sich auf den Zuschauerrängen des Roland-Garros-Stadions sichtlich vertraut miteinander. Dass das nicht an Stefanie vorbeigegangen ist, macht die 29-Jährige nun auf TikTok deutlich – mit einem Clip, der für Aufsehen sorgt.

In dem Video erzählt sie: "Ich bin aufgewacht und habe gesehen, dass mein Ex mit einem Supermodel zusammen ist. Also habe ich meine Freundin Hely angerufen. [...] Zeit für ein Glow-up. Wieder einmal von einer Frau gerettet." Die Aufnahmen zeigen, wie Stefanie aufsteht, ihre Freundin besucht und am Ende frisch gestylt und strahlend in die Kamera schaut. Mit dem humorvollen Clip scheint das Model den Moment mit einer gehörigen Portion Selbstironie zu verarbeiten.

Tonis Auftritt mit Stefanies Ex hatte für viel Aufmerksamkeit gesorgt – besonders, weil sie ihn sogar küsste. Dabei trug die 33-Jährige einen Look, der Stücke von Designern wie Stella McCartney (54), Alexander McQueen (†40) und Prada vereinte. Toni ist vor allem als deutsches Topmodel bekannt und hat eine Tochter. Stefanie wiederum wurde durch die Castingshow Germany's Next Topmodel berühmt und ist heute als Model und Social-Media-Persönlichkeit aktiv.

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Aurore Marechal / Getty Images, DOMINIQUE JACOVIDES / Bestimage / Imago Collage: Stefanie Giesinger, Jeremy Steeb und Toni Garrn

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TikTok / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Juni 2026

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Imago Toni Garrn und Jeremy Steeb bei den French Open 2026 in Roland Garros, Paris am 31. Mai 2026