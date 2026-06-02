"Lieber Single": Hanna Weig verkündet jetzt ihr Liebes-Aus

Für das Magazin Playboy lässt Hanna Weig (30) nicht nur die Hüllen fallen, sondern teilt auch überraschende Neuigkeiten aus ihrem Liebesleben: Die Influencerin und Schauspielerin ist wieder solo unterwegs. Wie sie jetzt in der deutschen Ausgabe des Magazins verrät, ist ihre jüngste Beziehung zu einem Justizvollzugsbeamten gescheitert. "Wir waren ein Jahr zusammen, aber auch das ist inzwischen vorbei", erklärt sie offen.

Den Grund für das Liebes-Aus macht die 30-Jährige dabei ebenfalls deutlich. Sie habe sich nach ihrer Trennung von Jason Derulo (36) bewusst einen bodenständigeren Mann gewünscht und sei dabei in eine Falle getappt. "Ich glaube, ich fand es aufregend, dass er das komplette Gegenteil von Jason war. Aber wenn ein Mann mein Leben nicht einfacher macht, mir nichts abnimmt, sondern ich mich um ihn wie um ein zweites Kind kümmern muss, dann bleibe ich lieber Single", betont Hanna.

Vor etwa zehn Monaten hatte Hanna ihre Beziehung zu dem Justizvollzugsbeamten offiziell gemacht und auf Instagram ein inniges Selfie mit ihm geteilt. Nun ist die Influencerin, die mit GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (39) eine Tochter hat, wieder auf sich allein gestellt. Ihre Trennung von Jason, mit dem sie mehrere Monate liiert war, hatte Hanna öffentlich gemacht und dabei immer wieder betont, wie sehr sie sich danach nach einem ruhigeren, verlässlicheren Partner gesehnt hatte.

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Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

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Instagram / hannaweig Hanna Weig mit ihrem Freund, Juli 2025

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Getty Images Jason Derulo, April 2024