Keanu Reeves macht seiner Alexandra seltene Liebeserklärung

Sieben Jahre Liebe und kein bisschen weniger verliebt: Keanu Reeves (61) und seine Freundin Alexandra Grant (53) haben am Wochenende bei der MOCA-Gala im Museum of Contemporary Art in Los Angeles einen gemeinsamen Meilenstein gefeiert. Auf dem roten Teppich der glamourösen Veranstaltung zeigten sich die beiden nicht nur verliebt und gut gelaunt, sondern tauschten dort auch einen innigen Kuss aus. Im Gespräch mit dem Magazin People äußerte sich der Schauspieler auf seltene Weise über seine Partnerin. Gefragt nach Alexandra, bezeichnete er die Künstlerin als "eine Frau, die man leicht lieben kann" – eine Aussage, die für den sonst so zurückhaltenden Hollywoodstar eher außergewöhnlich ist.

Auch Alexandra selbst hatte bei dem glamourösen Event einiges zu sagen. Auf die Frage, ob die Liebe ihre Kunst verändert habe, antwortete sie gegenüber People: "Ich würde sagen, dass alle Malerei autobiografisch ist (...). Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass meine Gemälde glücklicher geworden sind." Keanu wiederum gab zu, nicht zu wissen, ob seine Liebe zu Alexandra seine eigene Arbeit beeinflusse. Kurz zuvor, bei einem Launch-Event für Alexandras neue Weinmarke LOVE Wine, hatte sie bereits von der Beziehung geschwärmt und betont, dass gegenseitiger Respekt der Schlüssel zu ihrer Partnerschaft sei – auch wenn Keanu gerade in einer intensiven Filmphase steckt: "Ich habe mit John Wick gelebt, ich habe mit Neo gelebt."

Kennengelernt haben sich die beiden ursprünglich auf beruflicher Ebene: Keanu schrieb das Buch "Ode to Happiness", das Alexandra illustrierte. Aus der kreativen Zusammenarbeit wurde mehr – 2019 wurden sie erstmals als Paar gesichtet, nachdem sie zuvor gemeinsam einen Verlag gegründet hatten. Alexandra ist als Visual Artist bekannt und hat sich in der Kunstwelt einen Namen gemacht, während Keanu mit Franchises wie den "Matrix"-Filmen und "John Wick" zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods zählt.

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Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves bei der MOCA Gala 2026 im The Geffen Contemporary at MOCA in Los Angeles

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Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick", September 2015

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Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, April 2023