Influencerin Hanna Weig lässt für Playboy die Hüllen fallen

Hanna Weig (30) lässt die Hüllen fallen: Die Influencerin ist auf dem Cover der Juli-Ausgabe des Playboy zu sehen und setzt damit ein persönliches Statement für Körperpositivität. "Man sollte seinen Körper lieben und verehren, er ist unser Hab und Gut", erklärt die 30-Jährige in der deutschen Ausgabe des Männermagazins. Mit ihren Aktaufnahmen möchte sie zeigen, dass Frauen zu ihrem Körper stehen und sich freizügig zeigen dürfen – für sie ein Zeichen von Stärke und Selbstwertgefühl.

Obwohl das Aktshooting für den Playboy schon lange auf ihrer Bucketlist gestanden habe, war für Hanna jetzt mit 30 der richtige Zeitpunkt gekommen. "Ich hätte mich das lange Zeit nicht getraut. Für den Playboy zu shooten ist schon ein großer Schritt, wenn man in der Öffentlichkeit steht – zumal das auch mein erstes Aktshooting überhaupt ist", so die Influencerin im Playboy-Interview. Heute fühle sie sich bereit: "Jetzt mit 30 fühle ich mich zu hundert Prozent als Frau. Ich stehe mitten im Leben, habe viel erlebt und bin beruflich da, wo ich hinwollte. Vor allem aber fühle ich mich reif und gleichzeitig sexy und jung."

Auch mit Blick auf ihr Liebesleben hat sich Hanna längst nicht von freizügigen Bildern abschrecken lassen. Die Netzbekanntheit bekommt nach eigenen Angaben reichlich Komplimente für ihre Online-Auftritte. "Viele denken, man hätte keine Chance mehr in der Männerwelt, wenn man sich freizügig zeigt", sagt sie und fügt hinzu: "Ich kann aus eigener Erfahrung aber sagen, dass Männer es eher attraktiv finden, wenn man zu sich selbst steht und das durchzieht, was man machen möchte. Ich werde immer wieder angeschrieben mit den Worten, was ich für eine tolle Frau sei und dass man mich gerne auf einem Date kennenlernen würde." Privat hat die Mutter einer Tochter in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Familienleben und ihre Beziehungen gegeben und dort gezeigt, wie wichtig ihr Harmonie und ein gutes Miteinander sind – Werte, die sie nun auch in Form von Selbstliebe und Körperakzeptanz nach außen tragen möchte.

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Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin und Model

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Instagram / hannaweig Hanna Weig, Model, 2025

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Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin