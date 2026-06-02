So emotional war der finale Dreh von "Euphoria" für Zendaya

Mit dem Finale der dritten Staffel von Euphoria endet für Zendaya (29) eine Ära. Sieben Jahre lang verkörperte die Schauspielerin die drogenabhängige Rue Bennett in der HBO-Serie – nun ist ihre Zeit in der Rolle endgültig vorbei. In einem Behind-the-Scenes-Video, das nach der letzten Folge ausgestrahlt wurde, verabschiedet sie sich sichtlich bewegt von ihrem Team. Die Aufnahmen zeigen, wie sie am letzten Drehtag das Mikrofon ergreift und eine emotionale Rede an die Crew richtet.

"Ich möchte einfach Danke sagen", wendet sich Zendaya an die Anwesenden und wird dabei sehr emotional. Sie bezeichnet die Zusammenarbeit mit dem Team als eine "Ehre" und freut sich, dass sie am Set erwachsen werden durfte. Auch Serienschöpfer Sam Levinson kommt in dem Clip zu Wort und würdigt ihre Leistung: "Zendayas Darstellung war über all diese Staffeln hinweg so wunderbar und vielschichtig. Wir haben uns in diesen Charakter verliebt. Dieses Mädchen, das fehlerhaft und kaputt ist, aber ein gutes Herz hat." Kameramann Marcell Rév beschreibt Zendayas letzten Drehtag als "sehr emotionalen Tag".

Vorsicht: Es folgen Spoiler für die finale Folge von "Euphoria"!

In "Euphoria" stirbt Rues Figur im Staffelfinale, nachdem sie Schmerzmittel eingenommen hat, die mit Fentanyl versetzt waren. Sam erklärt dazu: "Das ehrliche Ende ist, dass Menschen wie Rue es nicht schaffen." Zendaya hatte für ihre Darstellung der Rue Bennett in den ersten beiden Staffeln bereits einen Emmy gewonnen – als bisher jüngste Schauspielerin in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie".

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Getty Images Zendaya bei der Los-Angeles-Premiere von HBOs "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre

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Imago Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria" (Staffel 3, 2026)

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Getty Images Sam Levinson bei der Premiere von HBOs "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood