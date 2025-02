Das waren die besten Promi-Looks der Critics' Choice Awards

Die Verleihung der Critics' Choice Awards 2025 fand am vergangenen Freitag in Los Angeles statt. Bei der Veranstaltung wurden die besten Leistungen des Jahres in Film und Fernsehen gefeiert. Doch nicht nur die Preisträger sorgten für Gesprächsstoff, sondern auch die Looks der Promis! So flashte Nicole Kidman (57) nicht in einer klassischen Abendrobe, sondern in einem lässigen Hosenanzug von Saint Laurent. Ariana Grande (31) war ein absoluter Hingucker in Dior Couture und verzauberte damit in gleichem Maße wie Angelina Jolie (49), die sich für ein elegantes Boho-Dress entschied.

Es war ein ganz besonderer Abend für die Schauspielerin Zoe Saldana (46). Sie begeisterte die Fotografen nicht nur mit ihrem knallroten Seidenkleid auf dem roten Teppich, sondern durfte sich auch über die Auszeichnung als beste Nebendarstellerin in "Emilia Pérez" freuen. Sie bedankte sich bei ihren Mitarbeitern und Unterstützern und nannte den Gewinn eine "unglaubliche Ehre". Zudem betonte sie in ihrer Dankesrede: "An meine Mitnominierten, die Filme dieses Jahres und die Arbeit, die ihr alle geleistet habt, ist atemberaubend. Ich werde für immer stolz sein, zu euch zu gehören."

Natürlich präsentierten sich auf dem Event auch einige schicke Pärchen, die in perfekt aufeinander abgestimmten Looks strahlten. Für einen besonderen Moment sorgten dabei die Filmstars Adam Brody (45) und Leighton Meester (38). Sie gelten seit geraumer Zeit als eines der bodenständigen Paare in Hollywood und halten sich meistens aus der Öffentlichkeit heraus. Bei den Critics' Choice Awards überraschte das Power-Pärchen mit einem glamourösen Auftritt! Leighton glänzte in einem schimmernden, hellen Abendkleid, und ihr Liebster wählte einen klassischen schwarzen Anzug.

Getty Images Zoe Saldana bei den Critics' Choice Awards 2025

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody bei den Critics' Choice Awards 2025

