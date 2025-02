Zoe Saldaña strahlt mit Kindern bei Ehrung in Santa Barbara

Zoe Saldaña (46) hat am Mittwochabend einen ganz besonderen Moment mit ihren drei Söhnen geteilt: Die Schauspielerin wurde während des Santa Barbara International Film Festivals mit dem angesehenen American Riviera Award ausgezeichnet. Zu der Veranstaltung im Arlington Theatre in Santa Barbara brachte sie ihre Kinder Cy und Bowie sowie Zen mit. Auch Ehemann Marco Perego (45) war nicht weit. Ebenso war Schauspielkollege Rob Lowe (60) unter den Gästen und applaudierte Zoe bei ihrer Ehrung.

Die stolze Mutter sprach kürzlich in der Show "Jimmy Kimmel Live" über einen amüsanten Moment, den sie mit einem ihrer Söhne erlebte. Er habe sie gefragt, ab welchem Alter er denn endlich Kendrick Lamar (37) hören dürfe. Anlass für die Frage war der Auftritt des Rappers beim Super Bowl in der Halbzeitshow. Die 46-Jährige erzählte: "Er sah großartig aus und ist so ein unglaublicher Künstler. Cy, einer meiner Zwillinge, fragte mich an dem Abend: 'Wann werde ich alt genug sein, um Kendrick Lamar zu hören?'" Die Szene zeigt, dass in Zoes Alltag nicht nur die Rollen vor der Kamera oder Preisverleihungen eine Rolle spielen, sondern vor allem die kleinen, charmanten Familienmomente mit ihren Kindern.

Zoe teilt ihre Karriere gerne mit ihrer Familie. Mit ihrem Mann Marco, einem bekannten Künstler, verbindet sie eine kreative Partnerschaft, die einmal sogar als "Konglomerat aus Kunst, Familie und Chaos" bezeichnet wurde. Auf der Leinwand verkörpert sie oft starke Frauenrollen. Für ihre beeindruckende Darstellung der Kämpferin Neytiri in den Avatar-Filmen wurde sie allerdings nie mit einem bedeutenden Preis wie dem Oscar nominiert. "Es ist ziemlich entmutigend, wenn man 120 Prozent von sich selbst in etwas investiert. Nicht nominiert zu werden, ist in Ordnung, aber wenn man übersehen, dann herabgesetzt und völlig ignoriert [wird]…", erklärte Zoe kürzlich in einem Interview mit The Independent.

Getty Images Zoe Saldaña, Schauspieler

Landmark Media Press and Picture Szene aus "Avatar: The Way of Water"

