Meilenstein: Zoe Saldaña feiert ihre erste Oscar-Nominierung

Zoe Saldaña (46) hat etwas zu feiern: Die Schauspielerin wurde für ihre Rolle in der Musical-Komödie "Emilia Pérez" erstmals für einen Oscar nominiert. In der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" tritt sie gegen Kolleginnen wie Monica Barbaro (34), Ariana Grande (31) und Felicity Jones (41) an. Diesen Meilenstein zeigt sie stolz auf Instagram, wo sie ein Bild von sich mit ihren Schwestern Cisely und Mariel teilt. "Ich bin zutiefst geehrt und dankbar für die Nominierung", schreibt der Marvel-Star und lobt zudem Regisseur Jacques Audiard (72), der ebenfalls für einen Oscar nominiert ist. "Emilia Pérez" gilt mit insgesamt 13 Nominierungen als Favorit der diesjährigen Verleihung.

Für Zoe ist dies nicht der einzige Erfolg der laufenden Award-Saison. Anfang Januar gewann sie bereits ihren ersten Golden Globe und nahm ihre Mutter Asalia Nazario als Begleitung mit zur Verleihung. Weitere Nominierungen, unter anderem bei den BAFTAs und den SAG Awards, runden ihre beeindruckende Reise ab. "Emilia Pérez", ein Film, der von Kritikern für seine Originalität gelobt wird, besteht aus einem hochkarätig besetzten Cast, darunter Selena Gomez (32), Édgar Ramírez (47) und Adriana Paz. Besonders herausragend: Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón schreibt ebenfalls Geschichte, indem sie als erste Transfrau in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert wurde.

Zoe hat sich in ihrer 25-jährigen Karriere in Hollywood durch Rollen in Blockbustern wie Avatar und Guardians of the Galaxy einen Namen gemacht. Nun scheint sie auch anderen Projekten eine Chance geben zu wollen. Regisseur Jacques verriet kürzlich im Interview mit Harper's Bazaar, er sei von Zoes unermüdlicher Energie und ihrem außergewöhnlichen Talent inspiriert. "Sie hat einfach keine Schwachpunkte. Sie hat so hart gearbeitet, mit außergewöhnlichem Mut und Talent. Manchmal konnte ich es einfach nicht fassen", schwärmte der französische Filmemacher über die Oscar-Nominierte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Saldaña und ihre Mutter Asalia Nazario bei der Golden Globes Afterparty

Anzeige Anzeige

Getty Images Adriana Paz, Edgar Ramírez, Selena Gomez, Jacques Audiard, Karla Sofía Gascón und Zoe Saldaña

Anzeige Anzeige

Anzeige