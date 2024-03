Oscars: Da'Vine Joy Randolph ist beste Nebendarstellerin!

Sie konnte am meisten überzeugen! Die Oscars 2024 sind im vollen Gange und nun darf sich eine weitere Schauspielerin über einen der begehrten Preise freuen: Da'Vine Joy Randolph bekommt den Oscar als beste Nebendarstellerin im Comedy-Drama "The Holdovers"! Fassungslos und mit Tränen in den Augen nimmt sie ihren Award entgegen: "Gott ist so gut. [...] So lange wollte ich immer anders sein und jetzt merke ich, dass ich einfach ich selbst sein muss. Ich bin so dankbar für all die Frauen, die mir zur Seite gestanden haben", sagt sie zitternd vor Freude.

Die 37-Jährige konnte sich gegen vier starke Konkurrentinnen durchsetzen. So waren Emily Blunt (41) für ihre Rolle der Katherine "Kitty" Oppenheimer in "Oppenheimer" und Danielle Brooks (34) für ihren Part im Musical-Drama "The Color Purple". Außerdem hatten auch America Ferrera ("Barbie") und Jodie Foster ("Nyad") die Chance auf den Preis. Letztere ist als einzige der Nominierten bereits stolze Oscar-Gewinnerin – sie hat sogar schon zwei "Beste Hauptdarstellerin"-Awards gewonnen.

Vergangenes Jahr konnte sich Jamie Lee Curtis (65) den Goldjungen in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" schnappen. Sie hatte Deirdre Beaubeirdre, eine Steuerfahnderin verkörpert. Auch sie hatte ihren Award freudestrahlend entgegengenommen, doch ihren Gewinn nicht bei der Afterparty feiern können – denn die Schauspielerin war während der Zeremonie unglücklich gesprungen und hatte sich den Fuß verletzt. "Nervenkitzel des Sieges... Qualen der Füße", hatte sie vergangenes Jahr über das Malheur auf Instagram gewitzelt.

