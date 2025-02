Zoe Saldaña äußert sich zur Debatte um Karla Sofía Gascón

Eigentlich hat Zoe Saldaña (46) jeden Grund zur Freude: Für ihre Performance in dem Kino-Hit "Emilia Pérez" ist die Schauspielerin erstmals für einen Oscar nominiert. Ein unschönes Ereignis Ende Januar warf jedoch seine Schatten: Zoes Filmkollegin Karla Sofía Gascón geriet öffentlich in Kritik, als rassistische und islamfeindliche Social-Media-Posts von ihr aus der Vergangenheit auftauchten. Im "Circuit"-Podcast von Variety bezieht Zoe nun Stellung: "Ich bin traurig. Das ist das Wort, das in meiner Brust lebt, seit alles passiert ist."

Während Zoe ihre eigene Arbeit mit Karla als positiv bewertet, betont sie, dass sie die Privathandlungen anderer nicht beeinflussen könne. Die Äußerungen ihrer Kollegin seien für sie persönlich ein "Lernmoment". Auch der Regisseur des Films, Jacques Audiard (72), bezog in der Vergangenheit bereits Stellung. Im Gespräch mit Deadline fand er am Mittwoch deutliche Worte: "Was Karla Sofía gesagt hat, ist unentschuldbar. Es ist schwer, auf unsere Arbeit zurückzublicken und das Vertrauen wiederzufinden."

Doch was ist eigentlich vorgefallen? Vor wenigen Wochen sorgte Karla für einen historischen Moment: Die Spanierin erhielt als erste offen transgeschlechtliche Frau eine Oscar-Nominierung. Im Zuge dessen wurde sie von der Öffentlichkeit genauer unter die Lupe genommen und es tauchten Social-Media-Posts auf, die die 52-Jährige zwischen 2019 und 2024 veröffentlichte. In diesen bezeichnete sie den durch Polizeigewalt ermordeten George Floyd als "drogenabhängigen Stricher". Außerdem äußerte sie sich mehrfach islamfeindlich. In einer Erklärung auf Netflix entschuldigte sich die Schauspielerin für ihre Aussagen: "Als Angehörige einer marginalisierten Gemeinschaft kenne ich dieses Leiden nur zu gut und es tut mir zutiefst leid für diejenigen, denen ich Schmerz bereitet habe."

Anzeige Anzeige

Getty Images Adriana Paz, Edgar Ramírez, Selena Gomez, Jacques Audiard, Karla Sofía Gascón und Zoe Saldaña

Anzeige Anzeige

Getty Images Karla Sofía Gascón, Schauspielerin

Anzeige Anzeige