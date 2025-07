Nach sieben Jahren Beziehung: Kevin Connolly ist verlobt

Kevin Connolly (51) hat seiner langjährigen Partnerin Zulay Henao einen Heiratsantrag gemacht. Am Freitag, dem 4. Juli, hielt der Schauspieler in seiner Heimat Long Island, New York, um die Hand seiner Liebsten an. Die intime Verlobungsfeier fand im Beisein der Familie des Paares statt, darunter auch ihrer gemeinsamen Tochter Kennedy, die vier Jahre alt ist. "Es war persönlich, voller Liebe und einfach unvergesslich", schwärmt Zulay gegenüber People und fügt hinzu: "Die Anwesenheit von Kennedy machte es unvergesslich."

Für den Heiratsantrag hatte Kevin einen individuell gestalteten Diamantring gewählt, entworfen vom Schmuckdesigner KC Sukamto. Der glitzernde Ring mit einem Solitaire-Edelstein im Smaragdschliff und einem goldenen Band wurde so gestaltet, dass er sowohl klassisch als auch modern wirkt. Nach dem romantischen Antrag unter dem nächtlichen Sternenhimmel feierte das Paar den besonderen Moment im kleinen Kreis mit einem gemütlichen Dinner und genoss zudem ein Feuerwerk.

Über den Beginn von Kevin und Zulays Liebe ist eher wenig bekannt. Ihre Beziehung wurde jedoch im Jahr 2018 öffentlich, als Kevin zum ersten Mal an der Seite von Zulay auf deren Instagram-Profil auftauchte. Seitdem dokumentieren beide ihre Liebe regelmäßig auf Social Media, darunter gemeinsame Urlaube und ihre Zusammenarbeit an der Serie "The Oath". Im Jahr 2021 kam ihr größtes Glück auf die Welt: ihre Tochter Kennedy, die bei der Verlobung nun eine ganz besondere Rolle einnehmen durfte.

Getty Images Schauspieler Kevin Connolly

Getty Images Zulay Henao und Kevin Connolly, Mai 2023

Instagram / zulay_henao Zulay Henao und Kevin Connolly mit ihrer Tochter, Juni 2025

