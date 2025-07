EM-Aus für Giulia Gwinn: So will sie das Team unterstützen

Ein Moment der Verzweiflung für Giulia Gwinn (26) und die deutschen Fußballerinnen: Die Fußball-EM in der Schweiz begann für sie mit einem gelungenen 2:0-Auftaktsieg gegen Polen, doch für die Kapitänin nahm das Turnier eine tragische Wendung. Eine Innenbandverletzung im linken Knie, erlitten in eben jenem Spiel, bedeutet das sofortige Aus für die 26-Jährige. Noch während ihre Teamkolleginnen am Montag in Zürich-Buchlern trainierten, zog Giulia mit Sonnenbrille und Krücken an der Seitenlinie die Blicke auf sich. Doch sie bleibt kämpferisch. Auf Instagram schrieb sie: "Jetzt heißt es: Energie bündeln, neu ausrichten und alles für dieses Team geben. Von außen. Für innen. Ganz oder gar nicht."

Die Nachricht ihres EM-Aus sorgte für großes Mitgefühl – von Kollegen, Fans und dem Deutschen Fußball-Bund gleichermaßen. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) sprach von "vollem Entsetzen" und DFB-Sportdirektorin Nia Künzer betonte, wie wichtig Giulia für das Team sei. Selbst tief getroffen, offenbarte die Spielerin in ihrem öffentlichen Statement: "Fußball, du lässt einen fliegen und manchmal auch ganz tief fallen." Nach dem Kreuzbandriss im rechten Knie 2020 und im linken Knie 2022 scheint das Pech bei der jungen Spielerin kein Ende zu nehmen. Die jüngste Verletzung bedeutet zudem, dass sie bereits das zweite große Turnier nach der WM in Australien verpasst.

Trotzdem bleibt die Kapitänin eine wichtige Stütze. Aktuell wird sie in München medizinisch betreut, plant aber, zum Spiel gegen Schweden am 12. Juli wieder auf der Tribüne zu sitzen, um das Team zu unterstützen. Ihre Eltern, die die Situation live im Stadion miterlebten, stehen der verletzten Spielerin ebenfalls bei. Giulia gab in ihrer Biografie "Write your own story – Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze" preis, dass ihre größte Angst sei, ihre Karriere früher als geplant beenden zu müssen. Eine Sorge, die aktuell schwer wiegt, doch sowohl ihre Familie als auch Mitspielerinnen sind zuversichtlich, dass sie sich erneut zurückkämpfen wird. Stellvertretend übernimmt Janina Minge die Kapitänsrolle im Turnier und führt das Team weiter im Kampf um den Traum des neunten EM-Titels.

Getty Images Fußballspielerin Giulia Gwinn, Juli 2025

Instagram / giuliagwinn Giulia Gwinn, Profifußballerin des FC Bayern München