Fotos gelöscht: Kriselt Estefania Wollnys Beziehung erneut?

Estefania Wollny (23) und ihr Partner Ali gehen seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Ist das nun etwa nicht mehr der Fall? Zumindest der Instagram-Account des Die Wollnys-Stars lässt darauf schließen. Auf ihm waren bis vor Kurzem noch einige Pärchenfotos der beiden zu sehen – von denen ist jedoch jegliche Spur verschwunden. Ein weiteres Indiz für ein Ende der Beziehung ist außerdem, dass Estefania und ihr Freund sich auf dem Onlineportal nicht mehr gegenseitig folgen.

Auch die Fans von Silvia Wollnys (60) Tochter sind sich sicher: Irgendetwas muss zwischen dem Paar vorgefallen sein. Denn laut ihnen hat sich bereits in der aktuellen Staffel von "Die Wollnys" angebahnt, dass es bei Estefania und dem gebürtigen Türken alles andere als rosig läuft. "Ist sie noch mit Ali zusammen? Ich habe den nicht in der heutigen Folge im Fernsehen gesehen", schrieb ein Bewunderer in der Kommentarspalte eines Social-Media-Beitrags der Musikerin und ein weiterer fragte: "Was ist eigentlich mit deinem Boyfriend?" Bisher äußerte sich die Medienpersönlichkeit nicht zu den Spekulationen.

Dass Estefania in den sozialen Medien kurzen Prozess mit ihren Pärchenbildern mit Ali macht, ist nicht das erste Mal. Schon sechs Monate nachdem sie mit der Beziehung an die Öffentlichkeit gegangen war, löschte die TV-Bekanntheit sämtliche Fotos der beiden aus ihrem Profil. Grund zur Sorge gab es jedoch nicht, denn kurz darauf war alles wieder im Lot: Im November vergangenen Jahres krönte Ali die Liebe der beiden sogar mit einem Liebes-Tattoo. Wie ihr Beziehungsstatus zum aktuellen Zeitpunkt aussieht, bleibt aber offen.

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Medienpersönlichkeit

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny mit ihrem Freund

