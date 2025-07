Estefania Wollny bestätigt die Trennung von Partner Ali

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder spekuliert, ob Estefania Wollny (23) und ihr Freund Ali noch ein Paar sind. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: In ihrer Instagram-Story macht die TV-Bekanntheit die Trennung offiziell. "Lange habe ich mich zu dem Thema nicht geäußert und werde es jetzt einmalig tun. Ali und ich sind kein Paar mehr", schreibt sie ehrlich. Einen Rosenkrieg soll es aber nicht geben – zwischen den beiden gebe es weder Streit noch Hass.

Warum genau sich Estefania und Ali getrennt haben, bleibt offen – und das soll auch so bleiben. In ihrer Stellungnahme macht die 23-Jährige unmissverständlich klar, dass sie sich zu den Hintergründen nicht weiter äußern wird. "Wir haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ich bitte euch zu akzeptieren, dass dies auch das Einzige ist, was ich zu diesem Thema sagen werde", erklärt sie und appelliert an ihre Follower: "Bleibt bitte allen Beteiligten gegenüber respektvoll."

Auch wenn sich der Die Wollnys-Star bisher bedeckt hielt, hatten viele Fans das Liebes-Aus bereits geahnt. Seit 2022 gingen sie und Ali gemeinsam durchs Leben – doch in den vergangenen Monaten häuften sich die Hinweise auf eine mögliche Trennung. Zunächst verschwanden plötzlich alle gemeinsamen Fotos von Estefanias Social-Media-Profil. Kurz darauf folgte das nächste deutliche Signal: Das Paar entfolgte sich gegenseitig in den sozialen Netzwerken.

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, TV-Bekanntheit

