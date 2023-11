Freund Ali tätowiert sich Liebesbeweis für Estefania Wollny

Ihre Liebe geht unter die Haut! Schon seit einiger Zeit ist Estefania Wollny (21) mit ihrem Freund Ali zusammen. Ihre Liebe hält das Paar überwiegend privat. Nur selten präsentiert die Sängerin ihren Freund im Netz. Dass die beiden immer noch auf Wolke sieben schweben, zeigt der gebürtige Türke nun mit einer romantischen Aktion: Ali lässt sich ein Tattoo für Estefania stechen!

In der aktuellen Folge von Die Wollnys eröffnet die Familie einen Klamottenladen inklusive Tattoostudio in der Türkei. Am Tag der großen Eröffnung nutzt Ali die Gunst der Stunde. Für seine Estefania lässt er sich die Zahl 21 am Handgelenk tätowieren. Die Ziffer hat für die Sängerin eine große Bedeutung. "Die 21 steht nicht nur für meinen Geburtstag und den Titel meines Albums, sondern ist auch meine Lieblingszahl", erklärt sie.

Mit Tattoos als Liebesbeweis kennt sich Estefania selbst bestens aus. Vor einigen Jahren ließ sie sich das Wort "Mama" für ihre Mutter Silvia (58) tätowieren. "Das ist für mich das bedeutendste Tattoo", erklärte die Musikerin damals in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny und ihr Freund

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Tochter von Silvia Wollny

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Estefania Wollny mit ihrer Mutter Silvia

Anzeige

Was haltet ihr von Alis Liebesbeweis? Total süß! Ich finde es too much! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de