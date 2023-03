Die Wollnys auf Geistersuche: In ihrem Haus soll es spuken!

Spukt es etwa bei dieser Großfamilie? Die Wollnys ist eine Dokusoap die schon seit 2015 über das Leben der Großfamilie berichtet. Gestartet hat die Serie mit dem Leben der dreizehnköpfigen Familie, bestehend aus noch acht zu Hause lebenden Kindern sowie Mama Silvia Wollny (58). Seit vielen Jahren lebt die TV-Familie bereits in ihrem Haus, doch ein unsichtbarer Gast soll nun für Unruhe sorgen. Die Töchter Estefania Wollny (21) und Loredana Wollny (19) sind sich sicher: Im Haus treibt ein Geist sein Unwesen!

In einer aktuellen Folge der Serie haben die Schwestern mächtig Angst vor dem eigenen Keller des über 100 Jahre alten Familiensitzes. Laut ihnen bringe der Souterrain negative Energien.

Peter begibt sich daraufhin in die Tiefen des Hauses. Loredana ist sich währenddessen weiterhin sicher: "Bei uns im Haus spukt es. Jeden Abend geht meine Zimmertüre alleine auf." Beim Thema Geister verstehen die Mädels keinen Spaß.

Auch in großer Runde spricht die Familie über den angeblichen Hausgeist. Mutter Silvia äußert, dass früher ein Hotel und eine Post in ihrem Haus untergebracht waren. Zwar glaube sie an Geister, doch dass ein solcher in ihrem Haus sein Unwesen treibt, könne sie sich nicht vorstellen. Da Loredana und Estefania sich trotzdem sicher sind, tauchen sie in die Geschichte des Hauses ein und begeben sich eigenhändig auf Geistersuche.

RTL2 Die Wollnys, TV-Großfamilie

Loredana Wollny, TV-Bekanntheit

Estefania Wollny

