So eröffneten Melody, Kader und Estefania die Reality Awards

Die Reality Awards heizten den Zuschauern ordentlich ein. Melody Haase (30), Estefania Wollny (22) und Kader Loth (51) wurde dabei die große Ehre zuteil, die Preisverleihung zu eröffnen. In glitzernden Outfits erschienen die drei Beautys auf der Bühne und performten einen Song mit dem passenden Titel "Reality". "Ohne euch zu Hause wäre ich niemals da, deshalb geht meine letzte Rose an die Zuschauer", trällerte Estefania in das Mikrofon. Kader wiederum sang: "Und wenn wir eines wirklich wollen, dann ist es Sendezeit."

Im Publikum wirkten manche Reality-TV-Darsteller wenig begeistert von dem Auftritt. "Das habe ich nicht erwartet, ich liebe es!", schwärmte allerdings eine Zuschauerin auf X. In einem anderen Kommentar hieß es: "Wie cool ist denn bitte das Opening von den Reality Awards!" Doch es gibt auch kritische Stimmen auf Social Media. "Oh mein Gott, es geht doch immer noch schlechter und lächerlicher", schimpfte ein User.

Neben den drei Grazien standen vor allem die Gewinner des Abends im Vordergrund. Über die Auszeichnung als beliebteste Realitystars durften sich Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) freuen. Die beiden bekamen darüber hinaus den Preis für die "Lovestory des Jahres". Die Kategorie "Sexytime des Jahres" ging an Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff, die sich in Are You The One – Reality Stars in Love miteinander vergnügt hatten. Als beste Show wurde Das Sommerhaus der Stars geehrt.

RTL / Julia Feldhagen Kader Loth bei den Reality Awards 2024

RTL / Fine Lohmann Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

