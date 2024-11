Kader Loth, Melody Haase und Estefania bringen Song heraus

Musikfans aufgepasst: Die drei Powerfrauen Kader Loth (51), Estefania Wollny (22) und Melody Haase (30) veröffentlichen gemeinsam einen Song. Das verkündet unter anderem der offizielle Instagram-Account von ‎RTL+. Das Stück heißt "Reality" und wird ab dem 06. Dezember bei diversen Musik-Streaming-Diensten aufrufbar sein. "Reality, plötzlich fame, was geht ab? Reality, alle wollen nach Australien", lautet unter anderem eine Strophe des brandneuen Songs.

Die Reaktionen der Fans fallen eher negativ aus. "Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Meins ist es jetzt nicht so, aber sie sind sicherlich stolz auf den Song", "Sehr einfacher Text" oder "Bisschen mehr Pep hätte dem Lied gutgetan", lauten einige der kritischen Kommentare.

Die drei Ladys sind nicht die einzigen Reality-TV-Stars, die sich am Mikrofon versuchen: Auch das einstige GNTM-Model Gisele Oppermann (37) brachte jüngst ihren ersten Song "M.I.L.F" heraus. Unter anderem rappt die Nachwuchsmusikerin in dem Track: "M.I.L.F, mein Name: Gisele. Du willst mich kennenlernen? Das geht mir zu schnell. Alles zu eng wie im Sommerhaus der Stars. Ich zeig', wer ich bin, und ich will nicht in die Charts."

Anzeige Anzeige

Action Press / Frederic Kern / Future Image Kader Loth im Mai 2023

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Gisele Oppermann bei "Kampf der Realitystars" 2024

Anzeige Anzeige