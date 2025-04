Lovesong: Estefania Wollny versucht sich erneut als Sängerin

Estefania Wollny (23) bringt am Freitag, dem 25. April 2025, ihre neue Single "Kometen" heraus, wie sie auf Instagram verrät. Die Reality-TV-Bekanntheit und Sängerin hat damit erneut ein Liebeslied produziert, das nach Angaben ihres Teams das leichte, schwebende Gefühl einer jungen Liebe in eindrucksvollen Bildern festhält. Gemeinsam mit Erfolgsproduzent Daniel Americo Barbosa, mit dem sie bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, entstand ein moderner Pop-Song, der die Emotionen zweier Menschen einfängt, die unbeschwert wie Kometen durch das Universum treiben.

Die Zusammenarbeit mit Daniel Americo Barbosa erwies sich schon bei vorangegangenen Produktionen als Glücksgriff für Estefania. Mit Songs wie "Leise Rufe" oder "Sommerliebe" konnte sie zeigen, dass mehr in ihr steckt als "nur" Reality-TV. Nun unterstreicht der Wollny-Spross mit "Kometen" einmal mehr seinen Anspruch, sich als eigenständige Künstlerin im Deutschpop zu etablieren und mit ihrer Stimme eigene Akzente zu setzen. Ob sie mit ihrem neuen Stück auch ihre Fans überzeugt, bleibt jedoch abzuwarten.

Abseits des Musikstudios bleibt Estefania aber weiterhin eine feste Größe der deutschen Reality-Welt und kehrt dieser nicht komplett den Rücken. Ende vergangenen Jahres eröffnete sie beispielsweise zusammen mit Melody Haase (31) und Kader Loth (52) die ersten Reality Awards. Gemeinsam performten die drei Frauen den zur Preisverleihung passenden Song "Reality" und lieferten mit ihren glitzernden Outfits einen unvergesslichen Auftakt, der die Zuschauer begeisterte.

Anzeige Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Sängerin

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Melody Haase, Estefania Wollny und Kader Loth beim Opening der Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige