Diese Nacht werden Damiano David (22) und Co. so schnell nicht vergessen. Die Rocker von Måneskin sind mittlerweile nicht nur in ihrer Heimat Italien und auf dem europäischen Kontinent Superstars – seit Kurzem sind sie auch in den Staaten auf Erfolgskurs. Zuletzt waren die Musiker unter anderem zu Gast bei der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (47), bei Ellen DeGeneres (63) und auf der Gucci-Fashionshow. Jetzt haben sich die vier Römer aber einen ganz besonderen Traum erfüllt: Sie eröffneten das Rolling Stones-Konzert in Las Vegas.

Auf Instagram teilten Damiano, Victoria De Angelis, Thomas Raggi (20) und Ethan Torchio (21) Eindrücke des ganz besonderen Abends. Zu einem Foto, das sie gemeinsam mit Rocklegende Mick Jagger (78) zeigt, schrieben die Bandmitglieder: "Was für eine Nacht. Danke an die Rolling Stones. Das ist die beste Erinnerung aller Zeiten." In Stars und Stripes – also den Farben der US-amerikanischen Flagge – gekleidet, heizten die Eurovision Song Contest-Gewinner den Fans der Rolling Stones ordentlich ein. Auch Mick höchstpersönlich widmete Måneskin einen Post und titelte dazu: "Großartige Nacht in Vegas mit Måneskin."

Doch die Musiker der Rolling Stones waren längst nicht die einzigen Promis, die sich über den Besuch der Band in den USA gefreut hatten. Auf dem Gucci-Event posierten Damiano und Vic auch mit Rockröhre Miley Cyrus (28). "Die beste Nacht mit den besten Leuten", lautete der Titel einer Fotoreihe – auf deren Startbild zogen Vic, Damiano und Miley Grimassen und die Ex-Disney-Berühmtheit packte der Bassistin an die Brust.

Anzeige

Instagram / maneskinofficial Die Band Måneskin mit Mick Jagger

Anzeige

Getty Images Die Rolling Stones beim Konzert in Las Vegas

Anzeige

Instagram / maneskinofficial Miley Cyrus, Damiano David und Victoria De Angelis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de