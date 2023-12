Keith Richards ist 80: So ehren ihn Familie und Bandkollegen

Glückwünsche für Keith Richards (80)! Als Gitarrist der Rolling Stones schrieb er Musikgeschichte und blickt nun auf ein langes, bewegtes Leben zurück. Aber seine Karriere ist noch längst nicht vorbei – erst im Oktober hat die Band ihr neues Album veröffentlicht. Doch es gibt noch mehr zu feiern. Die Rocklegende wird jetzt 80 Jahre alt! Diese lieben Worte finden Familie und Freunde zu Keiths Ehrentag.

Bandkollege Mick Jagger (80) teilt auf Instagram ein Bild, auf dem die beiden Arm in Arm in die Kamera lachen. Der Frontmann feierte seinen eigenen runden Geburtstag im Juli dieses Jahres. Auch die Tochter des Jubilars, Theodora Richards, meldet sich an diesem besonderen Tag im Netz zu Wort. Sie postet einen süßen Schnappschuss ihres Vaters mit dessen Hund. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an diese fantastische, sanfte Rock'n'Roll-Blues-Seele", schreibt sie dazu liebevoll.

Auch die Fans gratulieren zahlreich in den sozialen Medien. "Auf weitere 80 Jahre mit diesem großartigen Mann", schreibt ein besonders optimistischer User und fügt hinzu: "Eine Ikone." Ein anderer lobt: "Der coolste Mann auf diesem Planeten!"

Anzeige

Getty Images Die Rolling Stones im August 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / theodorarichards Keith Richards

Anzeige

Getty Images Keith Richards, Ronnie Wood und Mick Jagger, September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de