Fan-Theorie: Selena Gomez' neuer Song richtet sich an Justin

Selena Gomez (32) kündigte kürzlich neue Musik an: Die Sängerin bringt gemeinsam mit ihrem Verlobten Benny Blanco (36), der als erfolgreicher Musikproduzent gilt, ein gemeinsames Album mit dem Titel "I Said I Love You First" heraus. Nun veröffentlicht sie die offizielle Tracklist der Platte – und Fans vermuten stark, dass sie mit einem ihrer Songs auf ihre vergangene Beziehung mit Justin Bieber (31) anspielt. "Ich kann nicht anders, als zu denken, dass 'You Said You Were Sorry' eine Antwort auf Justins 'Sorry' sein wird", betont beispielsweise ein Nutzer auf Instagram, während ein anderer anmerkt: "Ist 'You Said You Were Sorry' über Justin?"

Die "Love On"-Interpretin und der Popstar führten zwischen 2010 und 2018 eine turbulente On-off-Beziehung, bevor Justin im selben Jahr ihrer Trennung seine jetzige Ehefrau Hailey Bieber (28) heiratete. 2015 brachte der "Baby"-Sänger den Song "Sorry" heraus, von dem viele vermuteten, dass er sich an Selena richtete, da er darin eine frühere Liebe um Verzeihung bat. Ob die 32-Jährige mit ihrer neuen Musik tatsächlich auf den Hit ihres Ex-Freundes antwortet, bleibt abzuwarten – einem im September 2024 veröffentlichten Interview mit Vanity Fair nach zu urteilen, ist sie jedoch viel zu sehr damit beschäftigt, ihre Beziehung zu Benny zu genießen. "Ich bin noch nie auf diese Weise geliebt worden", schwärmte sie.

Die "Wizards of Waverly Place"-Schauspielerin machte ihre Beziehung zu dem 36-Jährigen im Dezember 2023 öffentlich. Das Paar kennt sich schon eine ganze Weile und arbeitete 2015 auch schon an Selenas Song "Same Old Love" sowie 2019 an dem Feature-Track mit J. Balvin (39) und Tainy "I Can't Get Enough" zusammen. Ihre Liebe blühte allerdings erst ein wenig später auf. Nach rund einem Jahr Beziehung ging Benny dann vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Nun sind die beiden überglücklich – und strahlen es auch aus. "Ich fühle mich respektiert, gesehen und geschätzt. Das ist alles, was ich mir jemals wirklich gewünscht habe", betonte der Disney-Star im Gespräch mit Interview.

Getty Images Justin Bieber und Selena Gomez bei einem Event im Jahr 2011

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei den Oscars 2025

