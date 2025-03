So süß strahlt Selena Gomez mit Verlobtem Benny bei Oscars

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) haben die Oscars 2025 zu ihrem ganz persönlichen Date gemacht. Am Sonntag strahlte das Paar auf der glamourösen Veranstaltung im Dolby Theatre in Hollywood. Die Sängerin beeindruckte mit einem eleganten Auftritt auf dem roten Teppich. In einer maßgeschneiderten Robe von Ralph Lauren (85), bestickt mit 16.000 Glassteinen, funkelte sie Old-Hollywood-like neben dem Musikproduzenten, der etwas später zu ihr stieß. Das frischverlobte Paar lächelte glücklich in die Kameras der Fotografen, während sie sich umarmten.

Für Selena war der Abend ein voller Erfolg. Ihr Film "Emilia Pérez" wurde in 13 Kategorien nominiert, darunter auch für die begehrte Auszeichnung "Bester Film". Während der Veranstaltung wurden mehrfach süße Momente des Paares eingefangen. Sei es ein vertrauter Blick, das Händchenhalten oder das Plaudern mit Kollegen wie Miles Teller (38) – das Paar zeigte sich verliebt und gelassen. Später im Zuschauerraum lehnte Selena sich mit einem strahlenden Lächeln an Benny an.

Seit Dezember 2023 sind Selena und Benny offiziell ein Paar. Vor wenigen Monaten stellte der Songwriter seiner Partnerin die Frage aller Fragen und hielt um ihre Hand an. Die schönen Verlobungsnews teilte die 32-Jährige anschließend auf Instagram. Zu einer Reihe niedlicher Pärchenbilder schrieb sie: "Für immer beginnt jetzt..." Im selben Monat ihrer Verlobung entschieden sich die beiden dazu, sich ein äußerst kostspieliges Zuhause in Beverly Hills zuzulegen. Für unter anderem sieben Schlafzimmer, zwölf Badezimmer, eine Bibliothek, einen Fitnessraum und einen Pool mussten Selena und Benny schlappe 33 Millionen Euro hinblättern.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Oktober 2024

Instagram / selenagomez Musikproduzent Benny Blanco mit Selena Gomez, Sängerin

