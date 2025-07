Sicherheitsvorkehrungen bei Selena Gomez' Hochzeit erhöht

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) stehen kurz vor ihrem großen Tag, doch die Freude auf die Hochzeit wurde durch einen unglücklichen Zwischenfall getrübt. Details der geplanten Zeremonie einschließlich des Termins, der prominenten Gästeliste und des Veranstaltungsortes in Montecito, Kalifornien, wurden vorzeitig an die Öffentlichkeit geleakt. Dies stellte die Sängerin und den Musikproduzenten vor große Herausforderungen, da die Feierlichkeiten bereits in wenigen Wochen stattfinden sollen. Insider berichten der Daily Mail, dass die beiden beschlossen haben, die Hochzeit trotz der angespannten Situation nicht zu verschieben. Stattdessen erhöhen sie die Sicherheitsvorkehrungen erheblich, um die Privatsphäre von sich und ihren Gästen zu wahren.

Für die Sicherheit ist bereits ein umfassender Plan in Arbeit: Neben einem verstärkten Sicherheitsteam sollen auch drastische Maßnahmen wie ein Handyverbot für die Gäste in Betracht gezogen werden. Selena, die neben ihrer prominenten Karriere auch in der Serie Only Murders in the Building zu sehen ist, möchte sicherstellen, dass sowohl sie als auch ihre prominenten Gäste, darunter ihre Freundin Taylor Swift (35) und ihre Serienkollegen Steve Martin (79), Martin Short (75) und Meryl Streep (76), ein ungestörtes Fest genießen können. Trotz der Aufmerksamkeit, die das Paar durch den Vorfall erhalten hat, scheinen sie entschlossen, die Feiern planmäßig durchzuführen und dabei den Fokus auf intime Momente mit Freunden und Familie zu legen.

Für Selena hat diese Hochzeit einen besonderen Stellenwert, denn sie wünscht sich, dass es für sie und Benny eine Ehe fürs Leben wird. Die beiden haben ihre Beziehung im Dezember 2023 öffentlich gemacht und seitdem einige Höhen und Tiefen bewältigt. Insbesondere Selenas emotionale Vergangenheit mit ihrem Ex-Partner Justin Bieber (31) und die anhaltenden Gerüchte um einen Konflikt mit dessen Ehefrau Hailey Bieber (28) haben die Fans immer wieder bewegt. Doch Selena und Benny, die ihren Verlobungsring im Wert von einer Million Dollar stolz präsentieren, blicken nun optimistisch in die Zukunft.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift, Juli 2025

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025