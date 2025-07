Justin Bieber ehrt Ozzy Osbourne mit altem Foto

Justin Bieber (31) hat seinen Instagram-Account genutzt, um dem verstorbenen Rockmusiker Ozzy Osbourne (✝76) Tribut zu zollen. Am 26. Juli teilte der Sänger eine Reihe von Fotos, die ihn bei der Feier zu seinem neuen Überraschungsalbum mit dem Titel "SWAG" zeigen. Unter die Reihe mischte Justin ein Bild von 2011, das ihn und Ozzy hinter den Kulissen eines Drehs für einen Super-Bowl-Werbespot zeigt. In der Werbung warben die beiden Stars damals auf humorvolle Weise für ein 5G-Netzwerk.

Der Werbespot, in dem Ozzy über die rasante Entwicklung der Technologie scherzte und verwirrt fragte: "Was zum Teufel ist ein Bieber?", blieb offenbar vielen Fans in Erinnerung. Diese reagierten emotional auf das von Justin gepostete Foto des ungewöhnlichen Duos. Sie hinterließen Kommentare wie "Ich liebe das Foto mit Ozzy" oder "Was für ein besonderer Moment". Im Anschluss an die Zusammenarbeit äußerte sich Ozzy in einem Interview damals entspannt zu seiner eigenen Beerdigung. Er erklärte, dass es ihn nicht kümmern würde, welche Musik dort gespielt werde – sogar Justins Songs kämen für ihn in Frage, solange es eine Feier des Lebens und keine traurige Zeremonie sei.

Ozzy verstarb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie. In den letzten Jahren kämpfte er mit schweren gesundheitlichen Problemen, darunter die Folgen seiner Parkinson-Erkrankung, die ihm das Gehen erschwerten. Dennoch schaffte er es, Monate vor seinem Tod ein letztes Mal mit Black Sabbath auf der Bühne zu stehen und ein Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham zu geben.

Instagram / lilbieber Ozzy Osbourne und Justin Bieber, 2011

Getty Images Justin Bieber und Ozzy Osbourne, 2011

Getty Images Ozzy Osbourne im Juli 2022 in L.A.