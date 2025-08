Trotz Krisen: Justin und Hailey Bieber planen zweites Baby

Justin Bieber (31) und seine Frau Hailey Bieber (28) heizen die Gerüchte um weiteren Familienzuwachs an. Der Sänger soll laut Insidern besonders begeistert davon sein, die Familie zu vergrößern, während ihr Sohn Jack Blues sich seinem ersten Geburtstag nähert. Hailey, die seit 2018 mit Justin verheiratet ist, erklärte, dass sie zwar bereit sei, noch ein Kind zu bekommen – jedoch nur unter der Bedingung: "Hailey möchte ein zweites Kind mit Justin, solange sie sich ein wenig aus der Öffentlichkeit zurückziehen können", sagte eine Quelle gegenüber der Daily Mail. In einem Statement hieß es, dass Hailey, die sowohl als Model als auch Unternehmerin erfolgreich ist, während einer möglichen zweiten Schwangerschaft mehr Zeit in ihrer Heimatstadt Los Angeles verbringen möchte, um dem Trubel aus dem Weg zu gehen und "um wirklich zur Ruhe zu kommen und die Schwangerschaft genießen zu können."

Die erste Schwangerschaft der 28-jährigen Beauty-Mogulin verlief alles andere als einfach. Hailey sprach offen darüber, wie kompliziert die Geburt im August 2024 war und wie sehr sie während des 18-stündigen Prozesses um ihr Leben bangte. Auch Postpartum-Herausforderungen, wie körperliche Veränderungen, machten ihr zu schaffen, doch Hailey hat gelernt, mit diesem neuen Kapitel ihres Lebens Frieden zu schließen. Trotz anhaltender Gerüchte über angebliche Probleme in ihrer Ehe hat das Paar immer wieder öffentlich Zusammenhalt gezeigt. Zuletzt teilte Justin auf Instagram ein Foto, das ihn und Hailey innig küssend auf der Veröffentlichungsparty zu seinem neuen Album zeigt.

Das Model und der Sänger teilen nicht nur ihr Familienleben, sondern auch ihre berufliche Leidenschaft. Hailey war maßgeblich an der Entstehung von Justins kürzlich veröffentlichtem Album beteiligt und unterstützte ihn dabei, sich künstlerisch frei zu entfalten. Außerdem feiert sie beruflich Erfolge mit ihrer Marke Rhode Skin, die sie 2022 ins Leben rief. Der Verkauf des Unternehmens, das für eine Milliarde Dollar von e.l.f. Beauty übernommen wurde, ermöglichte es ihr, weiterhin als kreative Leiterin und Innovatorin tätig zu sein. Familie und Karriere in Einklang zu bringen bleibt eine Herausforderung, doch Insidern zufolge soll Justin Hailey als engagierter Vater und liebevoller Partner unterstützen – obwohl er mit "inneren Dämonen" zu kämpfen habe, wie eine Quelle gegenüber Page Six betonte. Vor allem seine wachsenden Probleme mit der öffentlichen Aufmerksamkeit lassen sein Umfeld immer besorgter werden. "Er hat extreme Stimmungsschwankungen", konstatierte eine weitere Quelle.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Musiker Justin Bieber und sein Sohn Jack