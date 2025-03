Ice Cube sitzt aufgrund von Zyklon an der Goldküste fest

Der US-Rapper Ice Cube (55) hat sich überraschend aus Queensland, Australien, zu Wort gemeldet und enthüllt, dass er aufgrund des heranziehenden Tropensturms Alfred in der Stadt Goldküste in seinem Hotel feststeckt. Während der Zyklon, der als der schlimmste seit 70 Jahren in der Region gilt, Kurs auf die Küste nimmt, zeigt sich Ice Cube dennoch gelassen. "Ich bin direkt am Strand. Es sieht aus, als wäre der Strand in einer Minute in der Lobby", scherzte er im Gespräch für die australische TV-Show "The Project". Der Musiker, der diese Woche für Konzerte in Sydney und Melbourne geplant ist, nimmt die Situation eher pragmatisch: "Ich war noch nie in einem Zyklon. Jetzt kann ich das von meiner Bucket List streichen."

Der Sturm soll am späten Donnerstagabend oder Freitagmorgen zwischen der Sunshine Coast und Gold Coast auf Land treffen. Auch Brisbane und Byron Bay gehören zur Warnzone, da der Sturm bis zu 150 Kilometer weit ins Landesinnere ziehen könnte. Interessanterweise wurde Ice Cube während seines Aufenthalts gefragt, ob er für einen Cameo-Auftritt im kommenden "Anaconda"-Reboot vor Ort sei, das derzeit in Queensland gedreht wird. Die ikonische Rolle des Musikers im Originalfilm von 1997 machte ihn schließlich auch als Schauspieler international bekannt. Ice Cube verneinte dies jedoch und erklärte, er genieße einfach die Strände und die entspannte Atmosphäre vor seiner Show in Sydney.

Abseits des Trubels um den Zyklon gibt der Rapper, der mit bürgerlichem Namen O'Shea Jackson heißt, auch immer wieder Einblicke in sein Privatleben. Kürzlich feierte er sein 32-jähriges Ehejubiläum mit seiner Frau Kimberly Woodruff. Im Podcast "Funky Friday" verriet er ihr Geheimnis für eine lange, glückliche Ehe: "Man muss es wollen. Jeder Tag ist nicht perfekt, aber es geht darum, zusammen Familie zu sein." Das Paar, das vier gemeinsame Kinder hat, lebt eine Partnerschaft voller gegenseitiger Wertschätzung.

Getty Images Ice Cube beim Hip Hop 50 Live im Yankee Stadion in New York

Getty Images Ice Cube, Rapper und Schauspieler

