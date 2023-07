Ice Cube plaudert aus: Bereut Kanye West sein Fehlverhalten?

Ice Cube (54) gibt ein Update zu Kanye West (46). Letzterer hatte in den vergangenen Monaten mit seinen Aussagen und Aktionen für viel Aufruhr gesorgt. Der Ex-Mann von Kim Kardashian (42) hatte sich im Netz rassistisch und antisemitisch geäußert. Auch gegenüber seinen Mitarbeitern soll sich der Rapper negativ verhalten haben. Seitdem wurde es stiller um den "I Wonder"-Interpreten. Sein Kumpel Ice Cube verrät jetzt, wie es Kanye geht.

Im Interview mit "Piers Morgan Uncensored" sprach der Musiker über den Zustand von Ye. "Im Großen und Ganzen glaube ich, dass es ihm gut geht", erklärte Ice Cube. Zudem sagte er, dass Kanye seine Fehler inzwischen einsehe: "Ich denke, er hat viel aus dem letzten Jahr gelernt und wird hoffentlich besser aus der Sache herauskommen."

Ob seine neue Partnerin einen Teil dazu beigetragen hat? Anfang des Jahres sollen sich Kanye und Bianca Censori das Jawort gegeben haben. Im Juli soll er dann seine Schwiegereltern in Tokio kennengelernt haben, wie Daily Mail berichtete. Privat läuft für Kanye also alles wie am Schnürchen!

Anzeige

Getty Images Ice Cube, Rapper und Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Anzeige

APEX / MEGA Kanye West und seine Freundin Bianca Censori, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de