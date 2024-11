Ice Cube warnte Keke Palmer vor Männern in Hollywood

Die Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin Keke Palmer (31) hat kürzlich in einem Interview über einen bedeutsamen Moment aus ihrer Jugend gesprochen. Im Jahr 2008 spielte sie in dem Film "The Longshots" an der Seite von Rapper und Schauspieler Ice Cube (55). Während der Dreharbeiten erhielt sie von ihm einen Rat, der ihr Leben nachhaltig beeinflusste. Damals war Keke erst 14 Jahre alt, und die Zusammenarbeit mit Ice Cube bedeutete für sie einen wichtigen Meilenstein in ihrer aufstrebenden Karriere. Der "It Was a Good Day"-Interpret nahm sie zur Seite, um sie vor den Herausforderungen zu warnen, die junge Frauen in der Filmindustrie erwarten können.

In dem Podcast "Club Shay Shay" von Shannon Sharpe erzählte Keke, dass sie damals in einen Raum geführt wurde, in dem Ice Cube mit seinen Bodyguards wartete. Obwohl er normalerweise nicht viel sprach, wandte er sich direkt an sie. Er sagte ihr, dass sie eine wunderschöne junge Frau sei und er sehe, wie nett sie zu allen am Set sei. Dann ergänzte er: "Aber ich möchte, dass du weißt, dass du zu einer jungen Frau heranwächst, und oft ist die Art, wie die Leute dich sehen – die Art, wie die Männer am Set dich sehen –, nicht die Art, wie du dich selbst siehst." Er fuhr fort: "Schütze dich, sei vorsichtig und lass nicht zu, dass sie dich ausnutzen." Diese Worte hinterließen einen bleibenden Eindruck bei ihr, auch wenn sie damals nicht die gesamte Tragweite seiner Botschaft verstand.

Heute reflektiert "Nope"-Darstellerin über diesen Moment und empfindet tiefe Dankbarkeit gegenüber Ice Cube für seine Fürsorge und Weisheit. Seit ihrer gemeinsamen Arbeit an "The Longshots" hat sie eine erfolgreiche Karriere aufgebaut und sich als vielseitige Künstlerin in der Unterhaltungsbranche etabliert. Keke ist mittlerweile Mutter eines Sohnes und möchte noch weitere Kinder haben. Sie hofft, dass sie eines Tages die Gelegenheit haben wird, Ice Cube persönlich für seinen prägenden Ratschlag zu danken. Ice Cube, selbst Vater mehrerer Kinder, ist bekannt dafür, jüngere Talente zu unterstützen. Mit ihrer Geschichte möchte Keke andere junge Künstler ermutigen, auf sich selbst zu achten und sich in der Branche nicht unterkriegen zu lassen.

Getty Images Keke Palmer im Juni 2023 in New York City

Getty Images Ice Cube, Rapper und Schauspieler

