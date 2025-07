So besonders wird das "Krieg der Welten"-Reboot mit Ice Cube

Am 30. Juli feiert die Neuinterpretation des Sci-Fi-Klassikers "Krieg der Welten" auf Prime Video ihre Premiere. In der modernen Adaption des H.G.-Wells-Romans übernimmt Ice Cube (56) die Rolle von Will Radford, einem führenden IT-Experten für Cybersicherheit beim US-Heimatschutzministerium. An seiner Seite stehen Stars wie Eva Longoria (50), Clark Gregg (63) und Andrea Savage. Die Handlung dreht sich um eine rätselhafte Attacke, die Radford zunehmend zweifeln lässt, ob die Regierung Informationen über eine außerirdische Bedrohung zurückhält.

Das von Patrick Aiello und Timur Bekmambetov produzierte Science-Fiction-Abenteuer wurde in einem einzigartigen Format realisiert. Die Zuschauer erleben das Geschehen durch die Linsen von Smartphones, Tablets und Computern – eine immersive Erfahrung, die moderne Technologie auf geschickte Weise einbindet. Laut Aiello spiegelt dieses Format wider, wie Menschen Katastrophen heute miterleben: über ihre Geräte. Regisseur Rich Lee stellte sicher, dass die packende Geschichte zeitgemäß und mitreißend bleibt, während das Drehbuch von Kenneth Golde und Marc Hyman das klassische Material wirkungsvoll in die Gegenwart überträgt.

Ice Cube, bekannt als Schauspieler, Musiker und Produzent, erweitert mit diesem Film sein vielseitiges Lebenswerk um eine weitere Facette. Neben seiner Filmkarriere, geprägt durch Rollen in Filmen wie "Boyz n the Hood" und dem erfolgreichen "Are We There Yet?", hat er in den vergangenen Jahren auch verstärkt hinter der Kamera an Projekten gearbeitet. Dieser neue Streifen zeigt ihn jedoch wieder in einer Hauptrolle – im Zentrum einer Geschichte voller Spannung und moderner Technologie. Fans können sich darauf freuen, einen der bekanntesten Namen Hollywoods in einem völlig neuen Umfeld zu erleben.

Getty Images Ice Cube, Rapper

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

