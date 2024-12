Ice Cube teilt sein Geheimnis für 32 Jahre glückliche Ehe

Der Rapper und Schauspieler Ice Cube (55) hat anlässlich seines 32. Hochzeitstags mit seiner Frau Kimberly Woodruff das Geheimnis ihrer langen Ehe verraten. In einem Interview im Podcast Funky Friday von Cam Newton erklärte er, worin der Schlüssel zu ihrem dauerhaften Glück liege: "Wir wollen verheiratet sein. Man muss es wollen", sagte Ice Cube. "Ich will nicht, dass jemand anderes meine Frau hat. Sie gehört zu mir. Ich gehöre zu ihr."

Ice Cube und Kimberly sind seit 1992 verheiratet und feiern ihren Hochzeitstag an Thanksgiving. Zusammen haben sie vier Kinder: die Söhne O'Shea Jr., Darrell, Shareef und die Tochter Kareema. Im Podcast betonte der Musiker, dass nicht jeder Tag in einer Beziehung perfekt, aber es wichtig sei, gemeinsam durch die Höhen und Tiefen zu gehen. "Jeder Tag wird nicht voller Rosen sein. Das kann man von seinem Partner nicht erwarten", erklärte er. "Es geht darum, ob man eine Familie ist oder nicht. Man muss bereit sein, zu geben, und es muss jemanden geben, dem man diese Zeit, Anstrengung und Liebe geben will."

Der Rapper erinnerte sich auch daran, wie er Kimberly zum ersten Mal begegnete. In einem Interview aus 2021 in In Depth with Graham Bensinger erzählte Ice Cube: "Als ich sie sah, dachte ich sofort: 'Das könnte deine Frau sein oder sollte es sein.' Aber sie wollte nichts von mir wissen. Sie hat mich abgewiesen, denn sie war mit jemand anderem zusammen." Einige Monate später trafen sie sich erneut und sind seitdem unzertrennlich. Zum 20. Hochzeitstag machte er ihr sogar noch einmal einen Antrag. "Ich sagte: 'Wenn ich dir noch einmal einen Antrag machen würde, würdest du ja sagen?'", erinnerte er sich lachend. "Sie sagte: 'Ja, würde ich.'" Bei ihrem ersten Antrag hatte er ihr einen neuen Wagen geschenkt, einen BMW 5er, in dem auf dem Sitz ein Ring lag. "Ich weiß nicht, ob das romantisch war", gab er zu. Bis heute schwärmt Ice Cube von seiner Frau: "Es ist eine echte Partnerschaft. Ich respektiere meine Frau und sie respektiert mich. Ich habe immer noch Schmetterlinge im Bauch, wenn ich sie sehe."

Getty Images Ice Cube, Rapper und Schauspieler

Getty Images/ AFP N.W.A.-Bandmitglieder: Dr. Dre, Ice Cube & MC Ren (v.l.)

