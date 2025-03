Kyle Richards und Morgan Wade machen Liebesurlaub in Paris

Kyle Richards (56) und Morgan Wade (30) wurden in der vergangenen Woche gemeinsam im berühmten Café de Flore in Paris gesichtet – und heizen damit die Gerüchteküche um eine mögliche Romanze an. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen den Reality-TV-Star und die Sängerin, wie sie bei einem entspannten Mittagessen über eine Stunde vertieft in Gespräche waren. Obwohl sie keine offensichtlichen Zärtlichkeiten austauschten, lässt der Ort ihres Treffens – die Stadt der Liebe – die Gerüchte über eine Beziehung neu aufflammen. Begleitet wurden die beiden jedenfalls von niemandem, es war ein Treffen ganz unter vier Augen.

Seit Bekanntwerden von Kyles Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Mauricio Umansky (54) im Sommer 2023 wurde die Schauspielerin immer wieder mit Morgan in Verbindung gebracht. Besonders als die beiden mit dem Musikvideo zu Morgans Song "Fall in Love With Me" für Aufsehen sorgten, nahmen Spekulationen über eine Liebesbeziehung Fahrt auf. Kyle dementierte diese Gerüchte stets, doch gemeinsame Reisen wie jene nach Paris lassen Fans und Beobachter zweifeln. Inzwischen wurde auch Mauricio mehrfach mit anderen Frauen gesehen, darunter einer Influencerin und einer Geschäftsfrau.

Kyle, bekannt aus der Reality-Serie Real Housewives of Beverly Hills, betonte immer wieder, wie wichtig ihr ihre Privatsphäre sei – sowohl für sie selbst als auch für ihre Kinder. Morgan hingegen macht vor allem mit ihrer emotionalen Country-Musik auf sich aufmerksam, die oftmals von persönlichen Erfahrungen inspiriert ist. Die beiden Frauen scheinen eine enge Verbindung aufgebaut zu haben, unabhängig davon, was hinter den Kulissen wirklich passiert. Fans dürfen gespannt sein, wie sich ihre Verbindung weiterentwickeln wird.

Getty Images Kyle Richards im Februar 2024

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017

