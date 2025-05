Hochzeitsplanung: So lieb unterstützt Kyle Richards Alexia

Kyle Richards (56), bekannt aus der Reality-Show The Real Housewives of Beverly Hills, steht ihrer Tochter Alexia Umansky (28) bei den Vorbereitungen für ihre Hochzeit tatkräftig zur Seite. Die 28-Jährige, die im kommenden September ihren Verlobten Jake Zingerman heiraten wird, hat laut Kyle eine klare Vision für den besonderen Tag: "Alexia ist so spezifisch und weiß genau, was sie will", verriet sie dem Magazin People. Als unterstützende Mama hält sich Kyle daher im Hintergrund, bietet aber immer ihre Hilfe, ein offenes Ohr und auch ihre Kreditkarte an, wenn nötig.

Die Feierlichkeiten haben bereits begonnen, zuletzt mit einer glamourösen Verlobungsfeier, bei der Kyle auf ihren Ex-Mann Mauricio Umansky (54) traf, mit dem sie drei gemeinsame Töchter hat. Das Ex-Paar scheint sich durchaus einig zu sein, wenn es um ihre Kinder und deren Wohl geht. Nach ihrer Trennung im Juli 2023 betonten beide erneut, wie wichtig ihnen eine harmonische Beziehung sei. "Wir sehen uns ständig und verstehen uns super", so Kyle. Auch bei der Suche nach einem passenden Hochzeitsort und den weiteren Details arbeiten die stolzen Eltern Hand in Hand, um Alexias große Feier perfekt zu machen.

Alexia und Jake sind seit über fünf Jahren ein Paar und kennen sich bereits seit zwanzig Jahren. Auf Instagram gab Alexia letztes Jahr ihre Verlobung bekannt und teilte intime Einblicke ihrer gemeinsamen Zeit. "20 Jahre Freundschaft. Zwölf Jahre beste Freundschaft. Fünf Jahre Beziehung. Und jetzt … Mann und Frau?!!! Für den Rest unseres Lebens?!!! Ein Kinderspiel", schrieb sie damals. Ihre lange Geschichte macht ihre Liebe besonders – jetzt beginnt für Alexia und Jake ein neues, aufregendes Kapitel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / jakezingerman Jake Zingerman und Alexia Umansky, 2022

Anzeige Anzeige