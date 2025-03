Morddrohungen: Neue Vorwürfe gegen Xzibit im Streit mit Ex

Die Auseinandersetzungen zwischen Xzibit (50), mit bürgerlichem Namen Alvin Joiner, und seiner Ex-Frau Krista nehmen eine neue Wendung. In einem kürzlich eingereichten Antrag wirft die US-Amerikanerin dem Rapper vor, während ihrer Ehe heimlich seinen Anteil an der Cannabis-Firma Brass Knuckles verkauft zu haben, ohne sie darüber zu informieren. Der Verkauf, dessen Wert auf umgerechnet über 162 Millionen Euro geschätzt wird, soll gegen kalifornisches Recht verstoßen haben, da es sich um gemeinschaftliches Ehevermögen handelte. Zusätzlich soll Xzibit einen Zeugen, der Details über die versteckten Vermögenswerte kennt, mit dem Tod bedroht haben. "Alvin Joiner drohte, mich umzubringen, wenn ich aussage. [...] Er sagte: 'Ich werde dich umbringen.' Dann sagte er: 'Viel Glück für dich und Krista'", behauptet der Zeuge laut The Wrap in einer eidesstattlichen Erklärung.

Krista, die die Scheidung von dem ehemaligen "Pimp My Ride"-Moderator bereits 2021 eingereicht hatte, bemüht sich seitdem um vollständige Einsicht in die finanziellen Angelegenheiten des Rapstars. Laut Gerichtsunterlagen soll Xzibit die Herausgabe wichtiger Dokumente verweigert haben, wodurch die Klärung des Ehevermögens verzögert wurde. Neben Brass Knuckles nennt Krista auch weitere lukrative Cannabis-Projekte wie Napalm, die während der Ehe entstanden seien, als gemeinschaftliches Eigentum. Auch Anträge auf gerichtliche Sanktionen und Änderungen bei den bisherigen Unterhaltsregelungen sind Teil ihres aktuellen Vorgehens. Xzibit selbst hat zu den Anschuldigungen bisher keine öffentliche Stellungnahme abgegeben.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Scheidung der Joiners für Schlagzeilen gesorgt. Krista, mit der der Rapper 20 Jahre zusammen gewesen war, hatte zuvor um höhere Unterhaltszahlungen gekämpft und schwere Vorwürfe gegen den Musiker erhoben, darunter aufgrund häuslicher Gewalt und mangelnden Kontakts zu ihrem gemeinsamen Sohn. Xzibit hatte sich stets als finanziell angeschlagen dargestellt und auf Einkommensverluste in der Musikindustrie sowie pandemiebedingte Einbußen verwiesen. Ob die neuen Anschuldigungen Auswirkungen auf die bisherigen Regelungen im Scheidungsverfahren haben werden, bleibt abzuwarten.

Getty Images Xzibit mit seinem Sohn, Dezember 2018

Getty Images Xzibit, September 2018

