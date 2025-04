Auch juristisch: Xzibit will endlich wieder Single sein

Xzibit (50) hat nun offiziell beim Gericht in Los Angeles die nächsten Schritte eingeleitet, um seine Ehe mit Krista Joiner beenden zu können. Bereits Anfang dieser Woche reichte der Rapper laut TMZ Unterlagen ein, um den Rechtsstatus "ledig" vorab zugesprochen zu bekommen. Damit möchte Xzibit zumindest im juristischen Sinne wieder als Single gelten – obwohl die finanziellen Fragen rund um Unterhalt und Sorgerecht noch nicht abschließend geklärt sind. Anwälte des "Pimp My Ride"-Stars betonten laut TMZ, dass man seit einigen Wochen immer wieder erfolglos versucht habe, Krista oder ihr Anwaltsteam hinsichtlich der endgültigen Auflösung der Ehe zu kontaktieren.

Noch sind die wichtigsten Details zum Unterhalt vollkommen offen. Krista, mit der Xzibit einen Sohn hat, hatte vor einigen Monaten vor Gericht beantragt, monatlich 26.304 Euro zusätzlich zu erhalten. Ihr Hauptargument: Sie und ihr Sohn hätten ihren gewohnten Lebensstil verloren – darunter auch das frühere Zuhause mit vier Schlafzimmern und vier Badezimmern, das rund 6.333 Euro im Monat kostete. Ebenso müsse sie nun auf Designer-Kleidung und andere Annehmlichkeiten verzichten. Währenddessen ist der nächste Gerichtstermin im Streit um die Scheidung auf den kommenden Monat angesetzt. Xzibit selbst wünscht sich wohl vor allem eines: endlich wieder als Single betrachtet zu werden, auch wenn der Scheidungsprozess sich noch länger hinziehen könnte.

Die Beziehung zwischen Xzibit und Krista verbindet viele Jahre gemeinsame Geschichte. Über zwanzig Jahre waren beide ein Paar, davon sechs Jahre verheiratet. Traurige Schatten warfen auch tragische Ereignisse: 2008 starb ihr Sohn Xavier nur elf Tage nach der Geburt. Gemeinsam haben die beiden einen weiteren Sohn, Gatlyn. Frühere Berichte erinnerten auch an den ungewöhnlichen Start in das Eheleben: Xzibit verbrachte seine Hochzeitsnacht nicht im Ehebett, sondern auf dem Polizeirevier. Der Musiker war damals alkoholisiert nach der Feier am Steuer erwischt worden. Trotz vieler gemeinsamer Höhen und Tiefen scheint für das einstige Paar nun endgültig das Kapitel zugeschlagen zu werden.

Getty Images Krista Joiner und Xzibit bei der Premiere von "The Defiant Ones", 2017

Kevin Winter / Getty Images Xzibit auf der "Straight Outta Compton"-Premiere in Los Angeles

